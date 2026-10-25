„Uśmiechnięta depresja” to określenie sytuacji, w której człowiek sprawia wrażenie szczęśliwego, choć odczuwa przygnębienie, pustkę i beznadzieję. Jak podaje BBC News Polska, w ciągu 5 lat liczba wyszukiwań tego określenia wzrosła o 50 proc., choć nie stanowi ono oficjalnej diagnozy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z depresją zmaga się 322 mln ludzi na świecie.

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Dlaczego osoby z depresją ukrywają swoje samopoczucie?

Osoby, które zauważają u siebie obniżony nastrój, często upatrują jego przyczyny w intensywnym trybie życia. Inni z kolei świadomie ukrywają swoje problemy, obawiając się oceny otoczenia, konsekwencji zawodowych lub tego, że staną się ciężarem dla bliskich.

Maskowanie objawów jest jednak bardzo niebezpieczne. Eksperci, których wypowiedzi cytuje BBC News Polska, ostrzegają, że takie działania mogą tylko pogłębiać poczucie osamotnienia i opóźniać uzyskanie pomocy. Ponadto nieleczenie depresji niesie ze sobą duże ryzyko – może się ona przekształcić w poważne i przewlekłe schorzenie.

Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę?

Depresja objawia się na różne sposoby. Niektóre symptomy łatwo zbagatelizować lub przeoczyć, zwłaszcza jeśli mamy poczucie, że na co dzień dobrze sobie radzimy. Jednym z typowych objawów jest utrata przyjemności z aktywności, które do tej pory sprawiały radość. Osoby, które cierpią na depresję, często też odwołują spotkania oraz plany i stają się bardziej wrażliwe na krytykę lub odrzucenie.

Symptomy mogą mieć również fizyczny charakter. Niektóre osoby odczuwają coraz większe zmęczenie mimo tego, że długo śpią. Może również towarzyszyć im uczucie ciężkości nóg i rąk znane jako „paraliż ołowiany”, przez co wykonywanie codziennych czynności wymaga dużego wysiłku. Typowym objawem są też uporczywe negatywne myśli o sobie. Poza tym cierpienie może być skrywane za żartami, nadmiernym zaangażowaniem w pracę lub ciągłym pomaganiem innym.

Cytowany przez BBC News Polska psycholog kliniczny prof. Barney Dunn zachęca do rozmowy z zaufaną osobą oraz konsultacji z lekarzem, jeśli zauważamy u siebie te symptomy.