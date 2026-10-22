Reforma orzecznictwa lekarskiego ma na celu zwiększenie dostępności kadry medycznej i usprawnienie pracy ZUS.
Do zakresu działania ZUS należy m.in. wydawanie orzeczeń na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń pozostających we właściwości Zakładu, w tym z tytułu ubezpieczeń społecznych. Orzecznictwo lekarskie obejmuje również kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
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Przed 13 kwietnia 2026 r. zadania te wykonywali lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Tego dnia weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2026 r. poz. 26), które mają usprawnić funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego i zwiększyć możliwości kadrowe ZUS. W jaki sposób?
Nowe przepisy umożliwiły wydawanie orzeczeń w określonych ustawowo sprawach także osobom wykonującym samodzielne zawody medyczne, które mają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa. Fizjoterapeuci mogą orzekać w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, natomiast pielęgniarki i pielęgniarze – w sprawach dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji.
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Zmieniły się również wymagania kwalifikacyjne wobec lekarzy orzeczników. Oprócz lekarzy posiadających tytuł specjalisty na stanowiskach tych mogą pracować też osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny, a także lekarze z co najmniej pięcioletnim stażem zawodowym, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.
Ustawodawca wprowadził ponadto bardziej elastyczne zasady współpracy z kadrą medyczną. Lekarze orzecznicy, specjaliści fizjoterapii i specjaliści pielęgniarstwa mogą wykonywać swoje zadania zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy o świadczenie usług.
Zmiany te stanowią jeden z etapów reformy orzecznictwa lekarskiego, której celem jest zwiększenie dostępności kadry medycznej i usprawnienie pracy ZUS.
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Tyle teorii. Zapytaliśmy ZUS, jak te przepisy zadziałały w praktyce.
Z informacji przekazanych nam przez organ rentowy wynika, że zmiany w zasadach orzecznictwa lekarskiego przynoszą pierwsze efekty. Od 31 marca do 15 października 2026 r. liczba osób zaliczanych do kadry medycznej Zakładu wzrosła z 651 do 774, czyli o 123 osoby (18,9 proc.). ZUS wskazuje, że udało się tym samym odwrócić utrzymujący się od kilku lat trend spadkowy.
Największą grupę stanowili orzecznicy – łącznie 573 osoby. W tej liczbie było 477 lekarzy orzeczników oraz 33 specjalistów fizjoterapii i 63 specjalistów pielęgniarstwa. Ponadto ZUS zatrudniał 106 lekarzy nadzoru, w tym głównych lekarzy orzeczników i ich zastępców, a także 95 lekarzy będących członkami komisji lekarskich.
Dla porównania, 31 marca 2026 r. w ZUS pracowało 444 lekarzy orzeczników, 104 lekarzy nadzoru i 103 lekarzy będących członkami komisji lekarskich.
Jak ZUS to osiągnął?
– Z początkiem kwietnia wdrożyliśmy proces rekrutacji kadry medycznej obejmujący lekarzy orzeczników, specjalistów fizjoterapii oraz specjalistów pielęgniarstwa, uwzględniający zmiany w formach współpracy i kwalifikacjach kadry orzekającej. Nabór kadry orzekającej jest kontynuowany, mamy zapotrzebowanie zarówno na lekarzy orzeczników, jak i na specjalistów fizjoterapii oraz specjalistów pielęgniarstwa – mówi Grzegorz Dyjak z Biura Prasowego ZUS.
Jak wskazuje, Zakład współpracuje m.in. z organami samorządu zawodowego lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek, w zakresie zainteresowania kadry medycznej realizacją zadań w ZUS.
Ponadto według stanu na 15 października 161 osób współpracowało z ZUS na podstawie umów o świadczenie usług. Było wśród nich 65 lekarzy, 33 specjalistów fizjoterapii i 63 specjalistów pielęgniarstwa. Dane te wskazują, że elastyczna forma współpracy znalazła zastosowanie we wszystkich trzech grupach.
Dane ZUS pokazują, że między 31 marca a 15 października 2026 r.:
- łączna liczba osób w kadrze medycznej wzrosła o 123, tj. z 651 do 774;
- liczba lekarzy orzeczników zwiększyła się o 33, tj. z 444 do 477;
- liczba lekarzy nadzoru wzrosła o 2, tj. ze 104 do 106;
- liczba lekarzy będących członkami komisji lekarskich spadła o 8, tj. ze 103 do 95;
- 96 specjalistów fizjoterapii i pielęgniarstwa dołączyło do grupy orzeczników;
- 161 osób korzystało z umów o świadczenie usług, w tym 65 lekarzy.
Choć jesteśmy dopiero na wczesnym etapie reformy orzecznictwa ZUS, bo od wejścia w życie przepisów minęło zaledwie kilka miesięcy, a procesy rekrutacyjne często wymagają czasu, już teraz widać wyraźną zmianę. Liczba osób pracujących w pionie orzecznictwa ZUS wzrosła wręcz skokowo. W praktyce oznacza to odwrócenie trendu spadkowego, który obserwowaliśmy przez kilka ostatnich lat. Pod względem liczebności kadry zbliżamy się do stanu notowanego nawet blisko dekadę temu. To na pewno przełoży się na możliwości ZUS w zakresie kontroli zasadności zwolnień lekarskich oraz weryfikowania orzeczeń i decyzji dotyczących m.in. rent i innych świadczeń. To zatem istotna zmiana, która wskazuje na wyraźne odwrócenie niekorzystnego dla ZUS trendu z ostatnich lat. Zakładam, że to jeszcze nie koniec.
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