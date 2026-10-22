Weterynarz bada krowy, należące do jednego z gatunku zwierząt podatnych na zakażenie wirusem Shamonda - zdjęcie ilustracyjne
Francuskie władze sanitarno-epidemiologiczne poinformowały w czwartek, że po raz pierwszy wykryły u człowieka wirusa Shamondy, zazwyczaj atakującego zwierzęta hodowlane, a zakażony pacjent zmarł. Zapewniły jednak, że obecnie nie dostrzegają zagrożenia dla ogółu społeczeństwa.
Jak donosi The Independent, główna hipoteza dotycząca zakażenia głosi, że zmarły pacjent zaraził się we wschodniej Francji, gdzie wirus krążył wiosną i latem 2026 r..
Czytaj więcej
O pierwszym przypadku wykrycia wirusa Ebola w Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, poinformowały władze tego kraju. Zarażona kobieta została hospi...
– Trwają badania kliniczne, biologiczne i epidemiologiczne – informowało w komunikacie francuskie ministerstwo rolnictwa. Resort przekazał wiadomość o śmierci pacjenta w placówce Hospices Civils de Lyon.
Wirus Shamondy to ortobunawirus, który atakuje przede wszystkim zwierzęta hodowlane, zwłaszcza bydło. Jest przenoszony przez owady, głównie muchówki. Po raz pierwszy zidentyfikowano go w Nigerii w połowie lat 60. XX wieku, a od tego czasu sporadycznie wykrywano go u zwierząt w Afryce i Japonii. W tym roku rozprzestrzenia się on w kilku krajach europejskich.
Jak poinformował francuski rząd, do tej pory uważano, że wirus ten nie przenosi się na ludzi.
Czytaj więcej
Dwie osoby zmarły na skutek zakażenia wirusem Zachodniego Nilu we Flandrii na północy Belgii – poinformowały miejscowe władze. Alarmujące dane na t...
– Mimo że wirus Shamonda krąży w Afryce i Azji już od dziesięcioleci, do tej pory nie odnotowano żadnych przypadków zakażenia u ludzi. Mamy zatem do czynienia z wyjątkową sytuacją, która dotyczy pacjenta z poważnie osłabionym układem odpornościowym – poinformował resort rolnictwa Francji cytowany przez The Independent. – Warto przypomnieć, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy na temat tego wirusa nie zidentyfikowano dotąd żadnego zagrożenia dla zdrowia ogółu populacji – czytamy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas