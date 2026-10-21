Pacjentka, kobieta, która niedawno przybyła do Nigerii lotem międzynarodowym z Ugandy, została przyjęta do prywatnego szpitala w Abudży – poinformował nigeryjski minister zdrowia Muhammad Ali Pate. Z jego słów wynika, że diagnozę co do zakażenia wirusem Ebola potwierdzono po kilku dniach hospitalizacji chorej.

Reklama Reklama

Od maja z epidemią wirusa Ebola walczy Demokratyczna Republika Konga

Rząd Nigerii zaapelował, by „wszystkie publiczne i prywatne placówki zdrowia wprowadziły najwyższy stopień gotowości”.

Minister zapewnił, że chora „jest izolowana i otrzymuje jakościową pomoc medyczną”. Jak dodał, dotąd zidentyfikowano 44 osoby, które miały z nią bezpośredni kontakt.

Od maja z epidemią Eboli boryka się Demokratyczna Republika Konga, gdzie z powodu zakażenia wirusem zmarło blisko 4,5 tys. osób, potwierdzono też ponad 9 tys. infekcji. Na początku października ministerstwo zdrowia sąsiadującej z DR Konga Kenii poinformowało o jednym zgonie z powodu zakażenia Ebolą i dziewięciu infekcjach.

Gorączka krwotoczna Ebola Foto: PAP

Wirus rozprzestrzenił się wcześniej również w Ugandzie, gdzie potwierdzono 2 zgony i 20 przypadków zakażenia. W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła jednak, że kraj ten jest wolny od Eboli.

Jakie objawy daje zakażenie wirusem Ebola?

Ebola typu Bundibugyo, której ognisko pojawiło się w DR Konga, przenosi się przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób, zarówno żywych, jak i zmarłych. Objawy mogą wystąpić od dwóch do 21 dni po zakażeniu, ale najczęściej okres inkubacji to 8-10 dni.

Choroba może powodować gorączkę, wymioty i biegunkę, a w ciężkich przypadkach także krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne.