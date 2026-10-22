Jesienią, gdy temperatura spada, a sezon infekcyjny powoli się zaczyna, szczególnego znaczenia nabierają codzienne nawyki żywieniowe. Jak zauważają specjaliści, w tym okresie szczególnie zalecane jest uwzględnienie w jadłospisie ziół i przypraw. Choć dodajemy je do potraw w niewielkich ilościach, mogą dostarczać wielu cennych substancji wspierających organizm. Mimo że nie zastąpią one zbilansowanej diety, odpowiedniej ilości snu ani regularnej aktywności fizycznej, zdecydowanie warto sięgać po nie jak najczęściej.

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Te zioła i przyprawy chronią przed chorobami

Do przypraw o udowodnionym prozdrowotnym działaniu należy kurkuma, której głównym składnikiem aktywnym jest kurkumina. Jak wyjaśnia w rozmowie z magazynem „Real Simple” Mindy Haar, dietetyczka i wykładowczyni w New York Institute of Technology, związek ten wspiera prawidłowe funkcjonowanie komórek odpornościowych, w tym limfocytów T i B oraz makrofagów uczestniczących w obronie organizmu przed drobnoustrojami.

„Kurkumina pomaga tym komórkom zwalczać patogeny i inne zagrożenia. Ponadto hamuje aktywność białek odpowiedzialnych za wytwarzanie w organizmie substancji wywołujących stan zapalny” – mówi Haar. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ ten ostatni może zwiększać ryzyko infekcji, zwłaszcza jeśli ma charakter przewlekły. Kurkumina jest jednak słabo przyswajana, dlatego ekspertka radzi łączyć kurkumę z czarnym pieprzem. Zawarta w nim piperyna zwiększa bowiem jej wchłanianie.

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Sprzymierzeńcem w walce z bakteriami i wirusami jest również granulowany czosnek, który zachowuje zdecydowaną większość cennych właściwości świeżego warzywa. A zawdzięcza je głównie allicynie. „Badania wykazały, że allicyna ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co czyni ją doskonałym narzędziem w walce z przeziębieniem” – podkreśla dietetyczka Johanna P. Salazar. Dodaje, że czosnek jest również źródłem prebiotyków, które odżywiają bakterie jelitowe. Ma to znaczenie dla odporności, ponieważ mikrobiota jelitowa i układ immunologiczny są ze sobą ściśle powiązane.

Różnorodność kluczem do sukcesu

Wartościowym dodatkiem do jesiennego jadłospisu jest także imbir. Zawarte w nim gingerole charakteryzują się działaniem przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Dietetyczka Seema Shah wyjaśnia, że związki te odgrywają ważną rolę w zwiększaniu skuteczności mechanizmów odpowiadających za ochronę organizmu przed drobnoustrojami. „Dzięki działaniu gingeroli komórki układu odpornościowego zyskują większą wytrzymałość w walce z infekcjami i skuteczniej reagują na patogeny” – tłumaczy Shah. Świeży korzeń imbiru sprawdzi się zarówno w rozgrzewającej herbacie, jak i w zupach oraz daniach mięsnych na bazie wołowiny, kurczaka czy ryb.

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Na liście znalazło się również oregano, które – jak mówi Haar – „wspiera układ odpornościowy, ponieważ zawiera szereg związków o właściwościach antyoksydacyjnych i bakteriobójczych”. Wymienia tu między innymi karwakrol i tymol, które w badaniach laboratoryjnych wykazały skuteczność w ochronie przed wirusami i bakteriami. Roślina ta dostarcza również kwasu rozmarynowego, który może łagodzić stany zapalne poprzez ograniczanie produkcji substancji prozapalnych w organizmie.

Kolejnym sprzymierzeńcem urozmaiconej diety jest bazylia. Zawiera witaminy A i C oraz związki bioaktywne, takie jak apigenina i linalol. Shah zwraca także uwagę na kwercetynę i antocyjany, które mogą wspierać procesy związane z odpornością i równowagą mikrobioty jelitowej.

Zestawienie zamyka rozmaryn, ceniony nie tylko za intensywny aromat. Kryje on w sobie szereg korzystnych dla zdrowia antyoksydantów. Szczególnie imponujące właściwości wykazuje kwas karnozowy. Jak wskazuje Salazar, może on wspomagać organizm w produkcji glutationu – niezwykle silnego przeciwutleniacza neutralizującego wolne rodniki. Świeże gałązki rozmarynu warto dodawać do pieczonych warzyw, mięs czy zup, a także łączyć z imbirem w naparach.

Jak zaznaczają dietetycy, najważniejsza pozostaje różnorodność i regularne wykorzystywanie aromatycznych dodatków w codziennym gotowaniu. (PAP Life)