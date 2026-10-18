Obserwując zmiany na ciele, należy również zwrócić uwagę na to, czy punkty są wypukłe, swędzą, bledną po ucisku, kiedy się pojawiły oraz czy pozostają niezmienione od dłuższego czasu.

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Skąd biorą się czerwone kropki na skórze?

W wielu przypadkach niewielkie czerwone punkty na skórze to tzw. naczyniaki lub plamy rubinowe. Mają one okrągły kształt i są lekko wypukłe. To powszechnie występujące zmiany skórne, które mogą nasilać się wraz z wiekiem. Takie z reguły niegroźne punkty występują na różnych częściach ciała, nie swędzą i nie mają tendencji do rozrastania się. Plamy rubinowe powstają w wyniku nieprawidłowego rozrostu naczyń krwionośnych. Ich przyczyną często są uwarunkowania genetyczne lub nadmierna ekspozycja na słońce. Bywają również objawem schorzeń wątroby lub problemów hormonalnych. Naczyniaki mogą krwawić po otarciu lub rozdrapaniu.

Jeśli na naszym ciele pojawiają się swędzące zmiany, zwłaszcza po wysiłku, podczas upalnych dni albo po noszeniu obcisłych ubrań, najpewniej są to potówki. Mają one postać białych krostek lub jasnych pęcherzyków i przeważnie występują na twarzy, plecach, szyi, karku oraz pośladkach. Pojawiają się w wyniku przegrzania organizmu i zatkania gruczołów potowych. Zwykle nie są groźne i znikają samoistnie.

Z kolei świąd, pieczenie i zaczerwienienie po zastosowaniu nowego balsamu lub detergentu mogą wskazywać na podrażnienie lub alergię kontaktową. Na skórze pojawiają się wtedy często drobne pęcherzyki. Podejrzany kosmetyk warto odstawić, a skórę myć delikatnymi preparatami i unikać jej przegrzewania. Jeśli zmiany utrzymują się lub powracają, wskazana jest konsultacja z dermatologiem.

Kiedy potrzebna jest szybka pomoc?

Niekiedy wysypka może pojawić się po rozpoczęciu przyjmowania nowego leku. Najczęściej objawia się swędzącymi rozsianymi czerwonymi plamami na brzuchu, ramionach i klatce piersiowej – informuje Poradnik Zdrowie. Wysypkę należy zgłosić lekarzowi, przy czym nie powinno się samodzielnie odstawiać leków.

Punkty, które nie bledną po ucisku, mogą być wybroczynami. Ich nagłe pojawienie się, szczególnie z siniakami lub krwawieniem z nosa i dziąseł, wymaga szybkiej diagnozy lekarskiej. Pilnej pomocy wymaga też szybko szerząca się, nieblednąca wysypka, której towarzyszy gorączka i złe samopoczucie. Nie należy również zwlekać, gdy występują duszności, obrzęk warg lub języka, omdlenia, silny ból skóry albo pęcherze.