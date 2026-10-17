Kamienny stożek znajduje się we wschodniej Syberii, na Wyżynie Patomskiej. Został oficjalnie opisany w 1949 r. przez geologa Wadima Kołpakowa, który sporządzał w tym czasie mapy terenu w związku z poszukiwaniem surowców – pisze niemiecki serwis Forschung und Wissen. Wzniesienie z pokruszonego wapienia znacznie wyróżniało się na tle modrzewiowego lasu. Miejscowi znali je wcześniej jako Gniazdo Ognistego Ptaka, wokół którego krążyły legendy. Wierzono, że zbliżenie się do wzniesienia grozi chorobą lub śmiercią.

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To najdziwniejszy obiekt geologiczny Syberii

Badania słojów drzew wskazują, że stożek istnieje co najmniej od XVI wieku, więc ma około 400–500 lat. Kołpakow uważał, że powstał on wskutek uderzenia meteorytu. W latach 1963–2010 odbyło się w sumie pięć ekspedycji naukowych, podczas których badano wzniesienie za pomocą magnetometrów oraz grawimetrów i wykonywano odwierty. Naukowcom nie udało się jednak jednoznacznie ustalić pochodzenia tego dziwnego obiektu.

Teoria z uderzeniem meteorytu ma sporo luk, ponieważ nie znaleziono śladów, które potwierdzałyby takie zdarzenie. Wątpliwości budzi również kształt formacji – zamiast zagłębienia powstało wzgórze, którego materiał został wypchnięty z dołu ku górze. Finalnie po ekspedycji z 2006 r. naukowcy ostatecznie odrzucili tę hipotezę.

Co odkryli naukowcy podczas kolejnych badań?

Zespoły, które pracowały na miejscu w latach 2006, 2008 i 2010, znalazły w stożku wapień pochodzący z podłoża oraz niewielkie stężenia strontu i uranu. Odkryły też, że w gruncie występują anomalie magnetyczne. Obserwacje wykazały, że stożek na przestrzeni lat nieznacznie zmieniał swój kształt. Okazało się również, że pod kraterem znajduje się strefa uskokowa.

Jedna z obecnych hipotez zakłada, że stożek to tak naprawdę wulkan freatyczny, który powstał wskutek działania pary wodnej i gazów. Te, wydostając się z ziemi, rozkruszyły wapień i wypchnęły go na powierzchnię. Nie wiadomo jednak, dlaczego nigdzie indziej w tym regionie nie powstała podobna formacja. Według drugiej teorii skały uniósł rozrastający się lodowy rdzeń, do czego miało dojść podczas małej epoki lodowej. Gdyby ta teoria była prawdziwa, pod stożkiem musiałaby znajdować się topniejąca masa lodu.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest dziwny obiekt i jak powstał, naukowcy musieliby wykonać bardzo głębokie odwierty i dostać się do wnętrza wzgórza. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ wzniesienie znajduje się w trudnym miejscu, do którego można dotrzeć jedynie śmigłowcem albo po wielodniowym marszu przez bagna i tajgę. Ekspedycje są również bardzo kosztowne, a finansowanie utrudnione, więc póki co pochodzenie stożka pozostaje zagadką.