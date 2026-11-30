7 mln zł w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, kilkaset tysięcy złotych w instytutach badawczych i zaledwie kilka tysięcy złotych na uczelniach – takie są różnice w przychodach przypadających na skomercjalizowany patent. Co więcej, w przypadku szkół wyższych aż 80 proc. wskazań dotyczących barier komercjalizacji odnosiło się do braku popytu na opracowaną technologię.

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Dane pochodzą z pilotażowego badania komercjalizacji krajowych patentów z lat 2019–2023, zrealizowanego we współpracy z Urzędem Patentowym i Głównym Urzędem Statystycznym. Jego wyniki, odnoszące się do populacji ponad 11,5 tys. patentów, przedstawił Mariusz-Jan Radło, prof. SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych Instytutu Gospodarki Światowej SGH, podczas debaty „System nauki dla gospodarki. Jak finansować, oceniać i premiować”, która odbył się w czasie konferencji „Nauka. Rozwój. Biznes. Wiedza dla gospodarki”.

Przytoczone przez ekonomistę dane wywołały polemikę. Czy tak duże dysproporcje w przychodach z komercjalizacji świadczą o nieefektywności wydawania pieniędzy na naukę, czy może o niedoskonałości narzędzi, za pomocą których oceniamy jej dorobek?

– Nie możemy jedną miarką mierzyć systemu szkolnictwa wyższego i przedsiębiorców – oponowała prof. Maria Mrówczyńska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak podkreśliła, trudno wymagać od uczelni, by prowadziły wyłącznie badania, które zakończą się sukcesem, na dodatek finansowym. Gdyby o przyznawaniu grantów decydowało wyłącznie bieżące zapotrzebowanie rynku, nauka straciłaby możliwość poszukiwania rozwiązań, których znaczenie dla gospodarki może ujawnić się dopiero za kilkanaście lat.

Sam prof. Radło zaznaczył, że celem badania nie była ocena poszczególnych uczelni, lecz dostarczenie wiedzy potrzebnej do projektowania skuteczniejszych instrumentów wsparcia publicznego.

Patent to nie wszystko

Na ograniczenia związane z oceną potencjału komercjalizacyjnego nauki przez pryzmat patentów zwróciła uwagę prof. Aleksandra Kolano-Burian, dyrektor Centrum Materiałów Funkcjonalnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych. Wskazywała, że przedsiębiorstwa nie zawsze są zainteresowane patentowaniem opracowanych wspólnie z naukowcami rozwiązań. Wolą chronić swoje know-how, niż ujawniać konkurencji szczegóły technologii.

– Przysłowiowy patent na półce jest wart zero albo czasami przynosi nawet koszty – zauważył prof. Mariusz Zdrojek, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, założyciel i CEO nanoEMI. Jak tłumaczył, własność intelektualna nabiera wartości, gdy zostaje wykorzystana w gospodarce. Sama kwota uzyskana ze sprzedaży patentu nie przesądza więc o efektywności komercjalizacji.

Z kolei dr hab. Piotr Bednarek, prorektor ds. finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przekonywał, że Polska potrzebuje nie tylko transferu technologii, ale przede wszystkim transferu wiedzy. W przypadku nauk ekonomicznych i społecznych efektem współpracy z biznesem mogą być nowe modele zarządzania, narzędzia kontrolne, ekspertyzy czy rekomendacje wykorzystywane przez administrację publiczną.

Wrocławska uczelnia współpracuje z 320 przedsiębiorcami. Prowadzi programy mentoringowe, a w jej inkubatorze przedsiębiorczości co roku powstaje ok. 30 startupów. Ponad połowa spośród 137 firm znajdujących się w bazie inkubatora przetrwała trzy lata. Część pozyskała finansowanie zewnętrzne – od kilkudziesięciu tysięcy do miliona złotych.

Trzeci model kariery akademickiej

W którym momencie naukowiec powinien zacząć myśleć jak przedsiębiorca? Zdaniem Mariusza Zdrojka w przypadku wielu projektów takie pytanie pada zdecydowanie za późno. Dopiero gdy kończą się badania, powstaje patent i trzeba rozliczyć grant, naukowcy zastanawiają się, komu mogłoby się przydać opracowane przez nich rozwiązanie.

O potencjalnych zastosowaniach wyników badań warto pomyśleć już na etapie projektowania przedsięwzięcia. Nie oznacza to jednak, że każdy naukowiec powinien zakładać firmę. Potrzebne jest natomiast upowszechnienie edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i wzmocnienie roli centrów transferu technologii.

Wiceminister Maria Mrówczyńska przypomniała, że jeszcze ćwierć wieku temu współpraca naukowców z przemysłem nie była dobrze widziana w środowisku akademickim. Dziś, także za sprawą zmiany pokoleniowej, sytuacja wygląda inaczej. Dodatkowym impulsem mają być zmiany w zasadach ewaluacji działalności naukowej.

Wśród rozwiązań znajdujących się w procesie legislacyjnym wiceminister wymieniła zwiększenie limitów dotyczących wykazywania efektów finansowych współpracy z gospodarką, podniesienie punktacji patentów oraz możliwość skorzystania z dwuletniego urlopu przedsiębiorczego. Naukowiec, który zdecyduje się założyć firmę, będzie miał zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowisko.

– A co, jak nie będzie chciał wrócić, bo mu się tak w tym przemyśle i biznesie spodoba? – dopytywała moderatorka.

Wiceminister nie widzi w tym problemu, choć, jak zaznaczyła, doświadczenie zdobyte w biznesie byłoby również niezwykle cenne w pracy ze studentami.

Prof. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, zaproponował stworzenie trzeciego modelu kariery akademickiej. Obok ścieżki naukowej i dydaktycznej powinna funkcjonować także wdrożeniowa. Osoby, które znaczną część swojej aktywności zawodowej poświęcają na współpracę z przemysłem, powinny mieć możliwość awansu na uczelni.

Nauka musi mieć prawo do porażki

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków debaty okazała się kwestia rozliczania projektów badawczych, które nie przyniosły zakładanych rezultatów.

– Boimy się przyznać, że ponieśliśmy porażkę, boimy się przerwać projekt, boimy się powiedzieć, że coś nie wyszło, bo zaraz będziemy musieli oddawać pieniądze– mówiła Aleksandra Kolano-Burian.

Na podobny problem wskazywał Piotr Bednarek. Zespoły ubiegające się o finansowanie prac badawczo-rozwojowych muszą przedstawiać plany przychodów rozpisane na lata, choć nie wiedzą jeszcze, czy opracowywana przez nie technologia w ogóle się sprawdzi.

Rozwiązaniem mogłoby być etapowanie projektów. Zamiast rozliczać naukowców z efektu końcowego, należałoby oceniać rezultaty poszczególnych faz badań. Kolejne pieniądze trafiałyby do zespołów, których projekty rokują najlepiej.

Mariusz-Jan Radło porównał ten mechanizm do lejka. Na początku finansowanych byłoby wiele mniejszych przedsięwzięć, ale wraz ze wzrostem poziomu gotowości technologicznej następowałaby ich selekcja. Zmieniałyby się również instrumenty wsparcia – od dotacji na najbardziej ryzykownych etapach po finansowanie zwrotne w momencie, gdy pojawia się perspektywa uzyskania przychodów.

Ekonomista zwrócił uwagę, że duża liczba patentów, za którą nie idą wdrożenia, może być konsekwencją sposobu rozliczania grantów. Jeżeli jednym ze wskaźników projektu jest uzyskanie patentu, jego zdobycie staje się celem samym w sobie.

Wiceminister nauki studziła jednak oczekiwania dotyczące możliwości rezygnacji z projektów bez konsekwencji finansowych. Przypomniała, że system grantowy opiera się na środkach publicznych, których wydatkowanie podlega rygorom prawnym.

– My nie żyjemy w idealnym świecie i nie stworzymy idealnego systemu – zaznaczyła.

Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił uwagę na drugą stronę tego problemu. Jeżeli naukowiec wie, że przyjęta hipoteza jest błędna, ale obawia się konsekwencji przerwania projektu, dalsze wydawanie pieniędzy również może oznaczać stratę środków publicznych.

Luka w finansowaniu badań

Pozytywny wynik badań laboratoryjnych nie przesądza jeszcze o tym, że dane rozwiązanie sprawdzi się na skalę przemysłową. Jak tłumaczyła Aleksandra Kolano-Burian, niejednokrotnie konieczne jest opracowanie technologii na nowo. Tymczasem w polskim systemie brakuje finansowania właśnie tego etapu prac. Przedsiębiorcy muszą więc podejmować decyzje o zaangażowaniu się w projekty, nie dysponując wystarczającą wiedzą o szansach ich powodzenia.

Ministerstwo dostrzega ten problem. Maria Mrówczyńska zapowiedziała starania o zapewnienie finansowania badań aplikacyjnych, które pozwoliłyby wypełnić lukę pomiędzy programami Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kwestia ta jest również przedmiotem negocjacji dotyczących kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej.

Skalę trudności w pozyskiwaniu pieniędzy od przedsiębiorstw obrazują dane przedstawione przez Piotra Bednarka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje 19 projektów badawczo-rozwojowych o wartości 31 mln zł, finansowanych głównie przez NCBR. Tymczasem kwota pozyskiwana bezpośrednio od przedsiębiorców to ok. 200 tys. zł.

Uczelnia wydaje też ok. 2 mln zł rocznie na utrzymanie inkubatora przedsiębiorczości, nie uzyskując bezpośrednich korzyści finansowych z sukcesów rozwijanych w nim startupów. Brakuje ponadto niewielkich grantów, rzędu 20–30 tys. zł, które pozwoliłyby młodym firmom przetestować pomysły, zanim zaczną ubiegać się o większe finansowanie.

Inaczej zorganizowano współpracę z gospodarką w University College London. Jak relacjonował Bednarek, uczelnia realizuje 800 aktywnych projektów o wartości 53 mln funtów rocznie, finansowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje. Pozwala również pracownikom przeznaczyć 40 dni w roku na działalność komercjalizacyjną, bez utraty wynagrodzenia.

Biznes też musi się zmienić

Odpowiedzialność za niedostateczny poziom współpracy nauki z gospodarką nie spoczywa wyłącznie na uczelniach. Polskie przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, często nie mają z czego finansować wieloletnich badań. Potrzebują szybkich rezultatów, podczas gdy opracowanie konkurencyjnej technologii wymaga czasu.

Zdaniem Marka Pawełczyka odpowiedzią powinno być budowanie strategicznych partnerstw z biznesem, wykraczających poza realizację pojedynczych zleceń. Ważną rolę mogą odgrywać instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, które mają infrastrukturę badawczą i doświadczenie w projektach przemysłowych.

Jak podała wiceminister nauki, sieć skupia 22 instytuty zatrudniające blisko 8 tys. osób, a subwencja stanowi średnio jedynie ok. 25 proc. środków, które instytuty wypracowują.

Mariusz-Jan Radło zaproponował z kolei, by w dyskusji o local content, czyli udziale krajowych podmiotów w realizacji inwestycji, uwzględnić również pozyskiwanie wiedzy od polskich uczelni. W ten sposób można byłoby pobudzić popyt na rodzime rozwiązania.

Do rozwiązania pozostaje także kwestia zasad wyceny i sprzedaży własności intelektualnej. Mariusz Zdrojek posłużył się przykładem technologii wycenionej na milion złotych, za którą jedyny zainteresowany nabywca oferuje połowę tej kwoty. Obawa przed naruszeniem dyscypliny finansów publicznych może powstrzymać rektora przed zawarciem transakcji.

Podobny problem pojawia się przy zakładaniu spółek przez samych naukowców. Jeżeli opracowana przez nich technologia zostanie wyceniona na 10 mln zł, trudno oczekiwać, by dysponowali pieniędzmi na jej zakup. Tymczasem rzeczywista wartość rozwiązania może ujawnić się dopiero po jego wprowadzeniu na rynek.

Zdaniem Zdrojka bez zmiany podejścia do zarządzania własnością intelektualną trudno będzie zwiększyć skalę transferu wiedzy do poziomu, którego potrzebuje polska gospodarka.