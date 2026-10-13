Banki zalecają trzymanie części gotówki w domu - na wszelki wypadek
Przygotowana rezerwa gotówki ma posłużyć nam do zabezpieczenia podstawowych wydatków podczas przejściowych problemów z płatnościami elektronicznymi. Pieniądze mają pomóc w zakupie żywności, wody i leków oraz opłaceniu niezbędnego transportu.
Czytaj więcej
Tani dom modułowy z Chin miał być alternatywą dla tradycyjnego budownictwa. Po sześciu miesiącach autorzy kanału Heads of Estate & Renovation pokaz...
Wytyczne różnią się w zależności od kraju. Konkretne kwoty podają m.in. banki centralne w Holandii i Szwecji. Ten pierwszy rekomenduje, aby mieć odłożone 70 euro (około 300 zł) na osobę dorosłą i 30 euro (około 130 zł) na dziecko – pisze portal warszawawpigulce.pl. Taka rezerwa ma wystarczyć na pierwsze 72 godziny ewentualnych problemów z płatnościami elektronicznymi. Czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci powinna więc odłożyć 200 euro gotówki (około 875 zł).
Oczywiście są to orientacyjne kwoty. Jeśli rodzina ma większe wydatki związane np. z koniecznością zakupu leków lub utrzymaniem zwierząt, rezerwa powinna być odpowiednio większa.
Czytaj więcej
Na polskich cmentarzach, obok zwykłych kontenerów na odpady, coraz częściej stoją specjalne czerwone pojemniki. Są one przeznaczone na zużyte bater...
Szwedzki Riksbank zaleca natomiast 1000 koron na osobę dorosłą, co powinno wystarczyć na tydzień podstawowych zakupów. W przeliczeniu na naszą walutę, jest to niecałe 400 zł. Norweski bank centralny również zaleca posiadanie zapasu gotówki, ale nie podaje konkretnej kwoty. Uzależnia natomiast jej wysokość od potrzeb domowników i zgromadzonych zapasów. Rekomenduje jednak, aby przygotować sumę, która wystarczy na tydzień samodzielnego funkcjonowania.
Zalecenia dotyczące przygotowania zapasu gotówki znalazły się również w polskim rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”. Nie znajdziemy tu jednak informacji o konkretnych kwotach, a jedynie rekomendacje posiadania pieniędzy w różnych nominałach, czyli np. banknoty 10, 20, 50 zł oraz drobne monety. Kwotę zapasowej gotówki trzeba dopasować do wysokości własnych wydatków, uwzględniając posiadaną żywność, leki oraz potrzeby dzieci i zwierząt. Oprócz tego warto przygotować domowe zapasy na minimum trzy dni.
Pieniądze powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu w domu, do którego mamy łatwy i szybki dostęp. Rezerwę można budować stopniowo oraz co jakiś czas sprawdzać, czy jej wysokość jest wystarczająca, zwłaszcza jeśli zmieniły się nasze potrzeby lub liczba domowników.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas