Przygotowana rezerwa gotówki ma posłużyć nam do zabezpieczenia podstawowych wydatków podczas przejściowych problemów z płatnościami elektronicznymi. Pieniądze mają pomóc w zakupie żywności, wody i leków oraz opłaceniu niezbędnego transportu.

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Ile powinna wynosić rezerwa gotówki?

Wytyczne różnią się w zależności od kraju. Konkretne kwoty podają m.in. banki centralne w Holandii i Szwecji. Ten pierwszy rekomenduje, aby mieć odłożone 70 euro (około 300 zł) na osobę dorosłą i 30 euro (około 130 zł) na dziecko – pisze portal warszawawpigulce.pl. Taka rezerwa ma wystarczyć na pierwsze 72 godziny ewentualnych problemów z płatnościami elektronicznymi. Czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci powinna więc odłożyć 200 euro gotówki (około 875 zł).

Oczywiście są to orientacyjne kwoty. Jeśli rodzina ma większe wydatki związane np. z koniecznością zakupu leków lub utrzymaniem zwierząt, rezerwa powinna być odpowiednio większa.

Szwedzki Riksbank zaleca natomiast 1000 koron na osobę dorosłą, co powinno wystarczyć na tydzień podstawowych zakupów. W przeliczeniu na naszą walutę, jest to niecałe 400 zł. Norweski bank centralny również zaleca posiadanie zapasu gotówki, ale nie podaje konkretnej kwoty. Uzależnia natomiast jej wysokość od potrzeb domowników i zgromadzonych zapasów. Rekomenduje jednak, aby przygotować sumę, która wystarczy na tydzień samodzielnego funkcjonowania.

Co zaleca polski „Poradnik bezpieczeństwa”?

Zalecenia dotyczące przygotowania zapasu gotówki znalazły się również w polskim rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”. Nie znajdziemy tu jednak informacji o konkretnych kwotach, a jedynie rekomendacje posiadania pieniędzy w różnych nominałach, czyli np. banknoty 10, 20, 50 zł oraz drobne monety. Kwotę zapasowej gotówki trzeba dopasować do wysokości własnych wydatków, uwzględniając posiadaną żywność, leki oraz potrzeby dzieci i zwierząt. Oprócz tego warto przygotować domowe zapasy na minimum trzy dni.

Pieniądze powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu w domu, do którego mamy łatwy i szybki dostęp. Rezerwę można budować stopniowo oraz co jakiś czas sprawdzać, czy jej wysokość jest wystarczająca, zwłaszcza jeśli zmieniły się nasze potrzeby lub liczba domowników.