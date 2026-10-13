Na cmentarzach coraz częściej pojawiają się czerwone pojemniki na zużyte baterie ze zniczy
Specjalne pojemniki pojawiły się m.in. w Gliwicach, Legnicy i Nowej Soli. Samorządy zmieniają również rozmieszczenie pozostałych kontenerów i przypominają odwiedzającym o zasadach segregacji.
Jak pisze Rynek Zdrowia, powołując się na Portal Samorządowy, w Gliwicach kontenery ustawiono przy głównych wejściach na cmentarze. Miejski Zakład Usług Komunalnych przypomina, że baterie ze zniczy elektronicznych i solarnych muszą być zbierane osobno. Sześć takich pojemników postawiono też w Legnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej. W Nowej Soli można z nich korzystać na cmentarzach przy ul. Piaskowej i ul. Wandy, a także na cmentarzu w Otyniu.
Czytaj więcej
Już za dwa dni, 14 października NBP wprowadzi do obiegu nową monetę kolekcjonerską. Będzie nieco inna niż zwykle, ponieważ znajdzie się na niej fra...
Zmiany wprowadzono również we Wrocławiu. Tam pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne przeniesiono w okolice głównych wejść. Przy alejkach pozostawiono natomiast kontenery na bioodpady oraz odpady zmieszane. Z kolei w Dębnie zamontowano tablice z instrukcjami segregacji.
Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania zużytych baterii w jednym pojemniku z innymi odpadami. Za naruszenie tego zakazu grozi grzywna. Jej wysokość wynika z ogólnych zasad Kodeksu wykroczeń i może wynosić od 20 do 5000 zł.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas