Specjalne pojemniki pojawiły się m.in. w Gliwicach, Legnicy i Nowej Soli. Samorządy zmieniają również rozmieszczenie pozostałych kontenerów i przypominają odwiedzającym o zasadach segregacji.

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Specjalne pojemniki pojawiły się już na kilku cmentarzach

Jak pisze Rynek Zdrowia, powołując się na Portal Samorządowy, w Gliwicach kontenery ustawiono przy głównych wejściach na cmentarze. Miejski Zakład Usług Komunalnych przypomina, że baterie ze zniczy elektronicznych i solarnych muszą być zbierane osobno. Sześć takich pojemników postawiono też w Legnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej. W Nowej Soli można z nich korzystać na cmentarzach przy ul. Piaskowej i ul. Wandy, a także na cmentarzu w Otyniu.

Zmiany wprowadzono również we Wrocławiu. Tam pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne przeniesiono w okolice głównych wejść. Przy alejkach pozostawiono natomiast kontenery na bioodpady oraz odpady zmieszane. Z kolei w Dębnie zamontowano tablice z instrukcjami segregacji.

Nieprawidłowa segregacja zniczy może sporo kosztować

Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania zużytych baterii w jednym pojemniku z innymi odpadami. Za naruszenie tego zakazu grozi grzywna. Jej wysokość wynika z ogólnych zasad Kodeksu wykroczeń i może wynosić od 20 do 5000 zł.