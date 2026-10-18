Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomość o następującej treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

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To kolejny alert w ostatnich dniach. Wcześniej alert ogłoszono dla Lubelszczyzny, został on odwołany po kilkudziesięciu minutach.

Czytaj więcej Społeczeństwo Szósty alert w ciągu doby dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny Sześć razy w ciągu ostatniej doby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny o rosyjskich atakach w Ukrainie...

Zagrożenie dla Kowna odwołane

Władze Litwy poinformowały w niedzielę o wydaniu czerwonego alertu dla dwóch północnych regionów kraju z powodu niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej. Według litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w obliczu zagrożenia drugie co do wielkości lotnisko w kraju, Kowno, było tymczasowo zamknięte. Do zagrożonych regionów skierowane zostały myśliwce z misji NATO. Kilka minut przed godziną 8.00 (ok. godz. 7.00 w Polsce) litewskie siły zbrojne poinformowały na platformie X o odwołaniu alertu dla wszystkich wcześniej zagrożonych regionów.

Na Łotwie wydano żółty alert dla trzech regionów. Z kolei około 8.20 (godz. 7.20 w Polsce) Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że nie ma już zagrożenia dla jednego z dwóch objętych alertem regionów, które graniczą z Litwą. „Myśliwce kontynuują poszukiwania potencjalnego celu, szukając miejsca bez chmur w celu wizualnej identyfikacji” – czytamy we wpisie wojska na Facebooku.

W obu krajach nadbałtyckich alerty zostały już odwołane, trwały przez około 30 minut.

Od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Polska i inne kraje bałtyckie mierzą się z zagrożeniami w przestrzeni powietrznej z powodu ataków z użyciem dronów. Kraje bałtyckie wielokrotnie obwiniały Rosję o te incydenty; Moskwa odrzuca te oskarżenia. W ciągu czterech lat wojny dochodziło również do naruszania litewskiej, łotewskiej i estońskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. Kijów przepraszał za te incydenty i oskarżał Moskwę o przekierowanie bezzałogowców poprzez zakłócanie sygnałów naprowadzających.