W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek kolejny alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Jak podano, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na lotnisku w Lublinie „w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego”. Z kolei – jak podała PAŻP na X – lotnisko w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie.

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Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ) poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - głosi komunikat DORSZ w serwisie X. Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy" - taki komunikat pojawia się coraz częściej na telefonach

Piątkowy alert RCB jest już szóstym w ciągu ostatniej doby. Najnowsze ostrzeżenie brzmi: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

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Alert został wysłany do odbiorców w województwie lubelskim w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Komunikat otrzymali również odbiorcy w województwie podkarpackim w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, Przemyśl, przemyskim, sanockim, leskim, Krosno, krośnieńskim, bieszczadzkim.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych. Alerty można także odbierać w aplikacji mObywatel.