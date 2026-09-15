„Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi” – podała agencja BNS. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna.

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Prezydent Litwy po zestrzeleniu drona: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podziękował personelowi NATO za szybką reakcję. „Wraz z zintensyfikowaniem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie, taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu. Wspólnie z naszymi sojusznikami, Litwa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej” – oświadczył litewski lider na portalu X.

Jak przekazało litewskim mediom kierownictwo Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), dron został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Jak dotąd nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców ani o wyrządzonych szkodach. Poinformowano również, że na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze policji oraz żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony.

Po raz pierwszy od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą nad terytorium Litwy zestrzelono drona

W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainę władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem.