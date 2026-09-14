Nowy prezes Polskiego Funduszu Rozwoju został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Jak poinformowała również spółka w poniedziałkowym komunikacie, w zarządzie pozostaje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów i rozwoju.

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„Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i powierzenie mi kierowania Polskim Funduszem Rozwoju. Obejmuję tę funkcję w czasie istotnych zmian w polskiej gospodarce oraz otoczeniu międzynarodowym, które stawiają przed nami nowe wyzwania, ale również otwierają możliwości rozwoju” – wskazał Mikołaj Raczyński.

Jak dodał, zamierza wspólnie z zarządem i całym zespołem „konsekwentnie realizować strategię PFR, umacniając jego rolę jako partnera dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz instytucji wspierającej konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki”.

Kim jest Mikołaj Raczyński, nowy prezes PFR

Mikołaj Raczyński jest menedżerem, ekonomistą i ekspertem rynku kapitałowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami i powierzonym kapitałem na rynkach publicznych i prywatnych. Łączy doświadczenie inwestycyjne z doświadczeniem zarządczym, obejmującym kierowanie działalnością inwestycyjną, rozwój organizacji oraz odpowiedzialność za zespoły i kluczowe procesy biznesowe.

Od 2024 roku pełnił w PFR funkcję wiceprezesa i dyrektora inwestycyjnego. Odpowiadał za alokację środków i decyzje dotyczące portfela aktywów o wartości niemal 25 mld zł oraz sprawował nadzór nad zespołami inwestycyjnymi i realizacją kluczowych projektów PFR.

Wcześniej przez prawie dziesięć lat był związany z Noble Funds TFI, gdzie awansował od stanowiska analityka do członka zarządu i dyrektora inwestycyjnego. Doświadczenie na rynkach Europy Środkowej zdobywał natomiast w grupie inwestycyjnej WOOD & Company, pełniąc tam role zarządcze i operacyjne.

Jest członkiem Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada tytuł CFA i licencję doradcy inwestycyjnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, a obecnie realizuje program Executive Education w Columbia Business School. Dwukrotnie otrzymał nagrodę „Złoty Portfel” za wyniki inwestycyjne oraz dwukrotnie został wyróżniony tytułem „Najlepszego Analityka Makroekonomicznego” – czytamy w komunikacie PFR.

Spółka dodała, że proces wyboru na stanowisko wiceprezeski bądź wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PFR jest jeszcze w toku.