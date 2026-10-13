Prof. Kułakowski urodził się 10 sierpnia 1929 r. w Warszawie i przez całe życie był związany ze stolicą.
Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski – nestor polskiej onkologii, wybitny chirurg onkolog, współtwórca nowoczesnej chirurgii onkologicznej, nauczyciel i mentor wielu pokoleń lekarzy. Człowiek niezwykłej wiedzy, mądrości, życzliwości i wielkiego serca – czytamy na stronie Narodowego Instytutu Onkologii.
Placówka podkreśliła, że polska onkologia straciła jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli i człowieka niezwykłej wiedzy, mądrości, życzliwości i wielkiego serca, który przez ponad 70 lat współtworzył pozycję Instytutu i kształtował fundamenty jego działalności.
Prof. Kułakowski urodził się 10 sierpnia 1929 r. w Warszawie i przez całe życie był związany ze stolicą. W czasie okupacji kształcił się na tajnych kompletach, wstąpił do podziemnego Harcerstwa Polskiego, a następnie służył jako żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie ukończył Liceum im. Stefana Batorego i studia na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.
Z Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie związany był nieprzerwanie od 1953 r. Od 1972 roku kierował Kliniką Chirurgii Onkologicznej, pełnił funkcję dyrektora ds. klinicznych, a w latach 1991–1998 był dyrektorem Centrum Onkologii, dziś Narodowego Instytutu Onkologii.
„To właśnie w tym okresie dokonał się jeden z najważniejszych przełomów w historii naszej instytucji – zakończono wieloletnią budowę Centrum Onkologii na warszawskim Ursynowie. Stopniowo uruchamiane kliniki narządowe, nowoczesne zaplecze diagnostyczne i lecznicze oraz rozwój zespołów specjalistycznych stworzyły podstawy ośrodka, który przez kolejne dekady wyznacza standardy opieki onkologicznej w Polsce. Profesor Kułakowski był współtwórcą koncepcji funkcjonowania szpitala w oparciu o interdyscyplinarne kliniki narządowe, co stanowiło unikalny model opieki nad pacjentem onkologicznym” - wspominają dyrekcja i społeczność NIO-PIB.
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Dzięki działalności profesora placówka ta stała się jednym z najważniejszych ośrodków leczenia nowotworów w kraju. Kułakowski był założycielem Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich (późniejszego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej), współtwórcą Polskiej Szkoły Onkologii, a także inicjatorem powstania krajowego systemu rehabilitacji onkologicznej. M.in. dzięki profesowi Kułakowskiemu powstał polski ruch Amazonek oraz Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.
„Współtworzył polską chirurgię rekonstrukcyjną, rozwijał nowoczesne metody leczenia nowotworów piersi, głowy i szyi oraz jamy brzusznej. Przez lata zabiegał o rozwój specjalizacji i kształcenie kolejnych pokoleń chirurgów onkologów. Był założycielem Sekcji Chirurgii Onkologicznej w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich, która dała początek Polskiemu Towarzystwu Chirurgii Onkologicznej. Współtworzył Polską Fundację Europejskiej Szkoły Onkologii oraz Polską Szkołę Onkologii, organizujące szkolenia dla lekarzy z kraju i zagranicy” – przypomniał Instytut.
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Jak zaznaczono w oświadczeniu, profesor wprowadził ważną zmianę w sposobie myślenia o pacjencie onkologicznym – rozumiał, że skuteczne leczenie to nie tylko pokonanie choroby, ale także troska o jakość życia pacjenta. „Wspólnie z dr Krystyną Miką tworzył podstawy nowoczesnej rehabilitacji onkologicznej w Polsce” – podkreślił NIO-PIB.
Prof. Kułakowski aktywnie działał też w strukturach międzynarodowych, m.in. Europejskim Towarzystwie Chirurgów Onkologów czy Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem. Współtworzył Światową Federację Towarzystw Chirurgii Onkologicznej. Za wybitne zasługi dla polskiej onkologii, działalność społeczną oraz popularyzację polskiej nauki został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą oraz Orderem Orła Białego. Honorowy Obywatel Warszawy od 26 czerwca 2025 r.
„Kiedy odbierał tytuł Honorowego Obywatela Warszawy, przypomniał jedną z najważniejszych zasad, którymi się kierował: »Warto być w życiu przyzwoitym«. Te proste słowa mówią o Nim więcej niż najdłuższa lista zasług i wyróżnień” – podał Narodowy Instytut Onkologii.
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