Radosław Sikorski
Radosław Sikorski krytykuje przywracanie Putina do rozmów o przyszłości światowego porządku w sytuacji, gdy Rosja nie osiągnęła swoich celów wojennych. Według wicepremiera Putin ma szansę odzyskiwać międzynarodową pozycję bez konieczności ustępstw w sprawie Ukrainy.
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- Uważamy, że aby zakończyć tę wojnę, trzeba wywierać presję na agresora, a nie na ofiarę agresji. I że lewarowanie Putina do statusu, którego Rosja nie ma, bo ma gospodarkę mniejszą niż Włochy, nie pomaga, bo utwierdza Putina w przekonaniu, że jego karty są silniejsze, niż są - powiedział Sikorski w rozmowie z WNP.
Jednocześnie przekonywał, że europejskie państwa mają pewne możliwości wpływania na przebieg negocjacji pokojowych. Wskazał tutaj m.in. na europejskie wsparcie wojskowe i finansowe dla Ukrainy oraz na zamrożone rosyjskie aktywa.
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W rozmowie z WNP wicepremier opowiedział także o zabiegach Polski o stałe członkostwo w G20. Przyznał, że nasz kraj ma konkretne argumenty przemawiające za członkostwem. Jako pierwszy wskazał skalę gospodarczego awansu po 1989 r. Natomiast jako drugi – dotychczasowy brak reprezentacji regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii w G20. Dodatkowym argumentem, w obliczu rywalizacji o surowce krytyczne, mogą być także polskie zasoby miedzi i srebra.
Jednocześnie zauważył jednak, że przeszkodą w uzyskaniu przez Polskę stałego członkostwa może być brak zgody Rosji.
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Szef MSZ w rozmowie z WNP podkreślił również, że Polska chce mocniej wspierać ekspansję zagraniczną swoich firm. Jednocześnie zaznaczył, że na zmiany w systemie wsparcia eksportu trzeba jeszcze poczekać.
Ponadto Radosław Sikorski powiedział, że odbudowa Ukrainy nie będzie dla przedsiębiorców nagrodą za pomoc, a o kontrakty polskie firmy będą musiały konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami.
Szef MSZ w rozmowie z WNP zauważył również, że spory historyczne mogą utrudnić Ukrainie drogę do Unii Europejskiej. Odniósł się też do decyzji władz obwodu lwowskiego o upamiętnieniu UPA i Romana Szuchewycza. W tym przypadku zaapelował do władz ukraińskich, by nie prowokowały Polski.
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