Domański pierwszego dnia posiedzenia ministrów odpowiadających za handel z grupy G20 przeprowadził dwustronne spotkania z odpowiednikami z Indii, Chin, Kanady. Rozmawiał też z ministrami z Australii oraz Wielkiej Brytanii.

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Andrzej Domański o działaniach Rosji na Morzu Czarnym: „uderzenie w ukraińską gospodarkę”

Minister wziął też udział w sesji poświęconej nieuprawnionym działaniom w obszarze handlu produktami rolnymi.

- I tutaj zajęliśmy jako Polska bardzo zdecydowane stanowisko, potępiając działania podejmowane przez Rosję na Morzu Czarnym, torpedujące eksport zboża z Ukrainy - powiedział PAP szef resortu.

Jak dodał, „to nie tylko uderzenie w ukraińską gospodarkę, ale również działania zmniejszające dostępność żywności na rynkach światowych”. - Wiemy, że Ukraina jest bardzo dużym eksporterem produktów rolnych. I tutaj w Milwaukee uzyskaliśmy szeroko zakrojone porozumienie odnośnie potępienia działań wymierzonych w handel żywnością - dodał.

Polska stałym członkiem G20. Andrzej Domański: trudne, złożone rozmowy

Domański przekazał, że prowadzi rozmowy na temat potencjalnego pełnego członkostwa Polski w G20 oraz uczestnictwa naszego kraju w przyszłorocznych pracach grupy. W przyszłym roku prezydencję w G20 będzie sprawować Wielka Brytania, a rok później – Korea Płd.

Przyznał, że „to są rozmowy często trudne, złożone”. Przypomniał, że od wielu lat grupa G20 nie powiększyła się o żadne państwo.

- To jest proces trudny, ale Polska ma silne karty. Nasz przykład wzrostu gospodarczego, nasze osiągnięcia budzą szacunek na całym świecie - powiedział.

Jego zdaniem doświadczenie Polski może być wykorzystane w ramach prac G20.

- Jesteśmy w tej chwili najszybciej rosnącą dużą gospodarką Unii Europejskiej. Nasze tempo wzrostu jest kilkukrotnie większe od dużych innych gospodarek unijnych. Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia - wymieniał Domański.

Minister dodał, że rozmowy na temat potencjalnego członkostwa w tej grupie toczą się w kuluarach.

- Wiemy, że strona amerykańska wspiera polskie członkostwo w G20. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach w tym roku. Natomiast pamiętajmy, że w ramach G20 mamy chociażby Rosję. Mamy kraje, z którymi mamy dobre relacje, ale to nie są kraje, dla których Polska jest w tej chwili najważniejszym partnerem handlowym. Więc ja jestem optymistą, ale tutaj raczej zachowałbym ostrożność - podsumował Domański.