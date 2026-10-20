Sieć hipermarketów budowlanych potwierdziła serwisowi wygaśnięcie dotychczasowej umowy sponsorskiej. Poinformowała również, że strony nie prowadzą obecnie rozmów na temat jej przedłużenia lub podpisania nowego kontraktu. Tymczasem, jak przypomina SportMarketing.pl, jeszcze na początku września francuska sieć informowała, że prowadzi z PZPN rozmowy o przedłużeniu kontraktu.

Reklama Reklama

PZPN zakończył współpracę z Leroy Merlin

Leroy Merlin był, jak przypomina SportMarketing.pl, sponsorem PZPN od 10 sierpnia 2016 r. Pierwsza umowa zawarta została na dwa lata. Tym samym obejmowała eliminacje do mundialu w Rosji oraz turniej finałowy w 2018 r.

Jednak już 28 sierpnia 2017 r. współpracę przedłużono o cztery i pół roku, czyli do końca 2022 r. Okres ten obejmował mistrzostwa świata w Katarze. W lutym 2023 r. potwierdzono kolejne przedłużenie kontraktu. Z kolei ostatnia umowa sponsorska, jak przypomina serwis, wygasła 31 lipca 2026 r.

Leroy Merlin był przez niemal 10 lat sponsorem PZPN

Dzięki współpracy z PZPN Leroy Merlin przez niemal dziesięć lat mogło wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych logotyp polskiej reprezentacji. Francuska marka mogła być także eksponowana m.in. w czasie meczów kadry w Polsce czy podczas konferencji prasowych.

Ponadto Leroy Merlin wykorzystywało współpracę z PZPN do budowania swojego wizerunku jako pracodawcy. W efekcie w 2018 r. wystartowało z kampanią rekrutacyjną pod hasłem „Dołącz do najlepszego zespołu”.

Nie tylko Leroy Merlin. Te firmy również zakończyły współpracę z PZPN

Leroy Merlin nie jest jedynym partnerem, który w ostatnim czasie zakończył swoją współpracę z PZPN.

31 lipca 2026 r. wygasła umowa z InPostem, który od 2022 r. pełnił funkcję sponsora strategicznego. Swoją współpracę z piłkarską centralą zakończyły także TCL, Biedronka i Staropolanka.

31 sierpnia 2026 r. wygasła również umowa z Orlenem, dotychczasowym sponsorem generalnym. Fakt ten potwierdził 21 września PZPN, jednocześnie podając, że trwają rozmowy na temat kontynuacji współpracy.