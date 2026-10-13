Były bramkarz, po zakończeniu kariery piłkarskiej, otworzył firmę działającą w branży nieruchomości.

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Tomasz Kuszczak jest właścicielem 38 apartamentów pod Gdynią

Tomasz Kuszczak do swoich inwestycji, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, przygotowywał się jeszcze w czasie gry na boisku.

– Teraz działam w zupełnie innej branży. Zajmuję się przemysłem deweloperskim, buduję domy i mieszkania. Interesowałem się tym od zawsze – przyznał w 2020 r., a jego słowa cytuje Sport.pl.

Opowiedział wówczas również o swojej inwestycji w Rewie pod Gdynią.

– 12 lat temu kupiłem pod Gdynią ziemię. Osiedle, które teraz powstaje, stawiam właśnie tam, w okolicach Trójmiasta. Nie będzie za duże, ale myślę, że bardzo atrakcyjne. Z pięknym widokiem na morze – powiedział Kuszczak. – Dzisiaj, po dwóch latach, już wiem, że mnóstwo gości, którzy do nas przyjeżdżają, nawet nie wiedzą, kim jestem. Albo się dany biznes obroni jakością, albo nie – dodał.

Obecnie Tomasz Kuszczak jest właścicielem Park Apartament w Rewie. Kompleks składa się z 38 apartamentów, z których każdy ma powierzchnię 40 metrów kwadratowych.

Na stronie internetowej nieruchomości można przeczytać: „Rewa Park to kompleks luksusowych apartamentów dla osób szukających ponadprzeciętnego komfortu. Jest to miejsce z niezwykłą historią Tomasza Kuszczaka.[…] Rewa nieformalnie jest kolebką i esencją wypoczynku sław estrady, gwiazd telewizyjnych, tuz biznesu, wielu przedsiębiorców czy wybitnych osobistości. Kreatywne formy spędzania czasu, rozrywka, biznes i kuluarowe spotkania – to wszystko przekłada się na wybór najlepszego miejsca wypoczynku w postaci Rewy. Filozofia Rewa Park widoczna jest w każdym aspekcie pobytu, codziennej obsłudze opierającej się na indywidualnym podejściu do gości, troskliwej opiece i prawdziwej gościnności”.

Tomasz Kuszczak inwestuje nie tylko w nieruchomości

Według szacunków Interii, Tomasz Kuszczak jako zawodowy piłkarz miał zarobić nawet 80 mln zł.

Jednak jak sam przyznał w programie na kanale Foot Truck cytowanym przez Onet, ogromne pieniądze nigdy nie zmieniły go jako człowieka.

— Jestem trochę ascetą życiowym. [...] Jestem człowiekiem, który nie potrzebuje wiele. Jestem zawsze taki sam, naturalny – powiedział były bramkarz.

Przyznał również, że nie jest fanem drogich ubrań czy zegarków, a chociaż w młodości kupował luksusowe auta, to obecnie jeździ 12-letnim Fordem Mustangiem.

W rozmowie zdradził również, że inwestuje nie tylko w nieruchomości.

– Obecnie nie zajmuję się tylko tym, ale również innymi rzeczami, finansowymi też. Kupuję udziały w spółkach, staram się być innowacyjny — powiedział Kuszczak.

Kariera piłkarska Tomasza Kuszczaka

Tomasz Kuszczak urodził się w 1982 r. W latach 2003–2012 był reprezentantem Polski. W barwach reprezentacji na pozycji bramkarza wystąpił 11 razy.

Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Śląsku Wrocław. Później grał w klubach niemieckich i angielskich. W 2006 r. podpisał kontrakt z Manchesterem United, w barwach którego rozegrał 61 spotkań. W 27 z nich zachował czyste konto. Chociaż nigdy na stałe nie trafił do wyjściowego składu drużyny, świętował z nią wiele sukcesów, w tym m.in. wygraną Ligę Mistrzów czy cztery mistrzostwa Anglii.

W latach 2023–2024, już po zakończeniu kariery, Tomasz Kuszczak przez kilka miesięcy pracował w sztabie Michała Probierza, gdzie był asystentem Andrzeja Dawidziuka.