Osoby chcące wyjechać na turnus ze swoim zwierzakiem muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami.

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Czy można jechać do sanatorium z psem lub kotem?

Zdecydowanie więcej ofert pobytu w sanatorium ze swoim pupilem znaleźć można w prywatnych ośrodkach. Niektóre z nich przygotowują nawet pokoje pod kątem pobytu zwierząt. Pokoi tych jest jednak zazwyczaj niewiele. Tym samym przed wyjazdem warto odpowiednio wcześnie zapytać, czy pobyt ze zwierzakiem będzie możliwy.

Należy też sprawdzić aktualność szczepień zwierzęcia oraz przygotować jego książeczkę zdrowia. Na wyjazd warto również zabrać karmę, transporter, legowisko oraz inne niezbędne akcesoria.

Przy wyjeździe do sanatorium z psem czy kotem należy także liczyć się z dodatkową opłatą. Ta mieści się zazwyczaj w przedziale od 20 do 120 zł za dobę. Dokładna stawka zależy od konkretnego ośrodka, a także od wielkości zwierzaka.

Część sanatoriów dodatkowo pobiera również kaucję na pokrycie ewentualnych szkód. Jeśli te nie wystąpią, pieniądze są na koniec pobytu zwracane.

Czy możliwy jest pobyt ze zwierzęciem w sanatorium z NFZ?

W przypadku pobytu w sanatorium finansowanego przez NFZ zabranie czworonożnego pupila może okazać się zdecydowanie bardziej problematyczne. Obowiązuje tu znacznie więcej ograniczeń. Regulaminy większości ośrodków zabraniają przebywania w nich zwierząt. Przed wyjazdem warto upewnić się więc w konkretnym miejscu, czy pobyt z pupilem będzie możliwy.

Warto podkreślić, że mniej restrykcyjne zasady – także w czasie pobytów finansowanych przez NFZ – obowiązują w przypadku psów przewodników. Większość ośrodków umożliwia kuracjuszom pobyt z takim zwierzęciem.

Polskie sanatoria przyjazne zwierzętom. Oto lista

Gdzie w Polsce znajdują się sanatoria przyjazne czworonożnym pupilom? Jakiś czas temu postanowił sprawdzić to serwis silver.lelum.pl, dedykowany seniorom.

W tym celu przyjrzał się niemal 30 najpopularniejszym polskim uzdrowiskom. Ustalił, że w następujących miejscowościach znaleźć można przynajmniej jeden ośrodek przyjmujący kuracjuszy z psami: