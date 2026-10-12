Do ZUS w tym roku wpłynęło już niemal 900 tys. wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie stażu pracy
Ze zmian w prawie skorzystać mogą osoby, które wcześniej pracowały na umowach zlecenia czy prowadziły własną działalność gospodarczą.
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Przed zmianą przepisów wspomniane osoby w momencie rozpoczęcia pracy na etat były traktowane na równi z tymi, które dopiero rozpoczynały karierę zawodową. W efekcie, zgodnie z prawem pracy, nie mogły liczyć na dodatki stażowe, wyższe odprawy czy nagrody jubileuszowe. Ponadto przysługiwało im jedynie 20 dni urlopu wypoczynkowego.
Dzięki zmianie przepisów osoby pracujące wcześniej na umowach zlecenia czy prowadzące własną działalność gospodarczą mogą ten okres zaliczyć do ogólnego stażu pracy. Tym samym mogą zyskać prawo m.in. do dodatków stażowych oraz 26 dni urlopu wypoczynkowego.
Warto podkreślić, że nowe przepisy nie dotyczą okresów pracy na podstawie umowy o dzieło.
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Wspomniane zmiany weszły w życie w sektorze publicznym od 1 stycznia 2026 r., natomiast w prywatnych firmach – od 1 maja 2026 r.
Od tych dat pracownicy mają dwa lata na złożenie u pracodawcy zaświadczenia, które potwierdza wcześniejsze okresy pracy. W tym celu konieczne jest najpierw złożenie do ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie stażu pracy („Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy”, USP). Następnie otrzymane zaświadczenie należy przekazać pracodawcy. Po otrzymaniu dokumentu pracodawca ma obowiązek przeliczyć staż pracy danej osoby.
Według danych ZUS, które otrzymał „Fakt”, od początku tego roku złożono niemal 900 tys. wniosków, a Zakład wydał ponad 1,6 mln zaświadczeń.
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Podwyższone świadczenia, takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatek stażowy, przysługują od momentu nabycia uprawnień. Jednocześnie, jak przypomina „Fakt”, przepisy działają wyłącznie „na przyszłość” – nie ma możliwości żądania wyrównania za lata przed wejściem w życie reformy.
Warto pamiętać również o tym, że zaświadczenia ZUS wydawane są na podstawie danych, które gromadzone są w systemie od 1 stycznia 1999 r. Tym samym w przypadku wcześniejszego okresu, pracownik musi samodzielnie uzyskać potwierdzenie bezpośrednio u ówczesnego pracodawcy.
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Od 31 marca 2026 r. ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił nową usługę dla pracodawców o nazwie „Stażowe”. Za jej pośrednictwem pracodawca może sprawdzić autentyczność zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniom lub opłacaniu składek, które jest odpowiedzią ZUS na wniosek USP.
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