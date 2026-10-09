Przejęcie wszystkich zabudowanych nieruchomości w Skrzelewie potwierdziło CPK.

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Skrzelew na Mazowszu nie ma już żadnego mieszkańca. Powodem budowa CPK

Skrzelew to wieś położona w gminie Teresin w powiecie sochaczewskim. Według danych gminy z 2019 r. miejscowość liczyła 171 mieszkańców. Obecnie, w związku z wywłaszczeniami pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, wieś całkowicie opustoszała.

– Nie mam już żadnego mieszkańca na wsi i wszystkie nieruchomości, nie tylko prawnie, ale również fizycznie, zostały przekazane CPK. Wszyscy są wypędzeni – zauważył w rozmowie z „Faktem” sołtys Skrzelewa Kamil Szymańczak.

Jego zdaniem niektórzy mieszkańcy mogliby jeszcze przez kilka miesięcy mieszkać w swoich domach, zanim dokończą budowę nowych. CPK nie wyraża jednak na to zgody.

Wszyscy mieszkańcy Skrzelewa musieli się wyprowadzić

Sołtys Skrzelewa przyznał, że po wywłaszczeniach mieszkańcy zmuszeni byli zorganizować sobie życie w nowych miejscach. Niektórzy wynajmują mieszkania lub mieszkają u rodzin. Wiele osób w obliczu trudnej sytuacji wzajemnie sobie pomaga.

Sam sołtys powiedział, że już wcześniej myślał o swojej przyszłości po wywłaszczeniu i przygotował się na nią.

– Przewidywałem to, tak że byłem już przygotowany na takie, a nie inne możliwości. Mam to poukładane, mam rozpracowane, w jaki sposób będę dalej funkcjonował. Potrafiłem o siebie zadbać i nadal potrafię o siebie zadbać – przyznał.

CPK o wywłaszczeniach w Skrzelewie

Spółka CPK potwierdziła „Faktowi”, że w Skrzelewie przejęte zostały wszystkie zabudowane i zamieszkałe nieruchomości. Wywłaszczeniem objęte zostały 923 działki, spośród których 528 działek jest już w posiadaniu spółki, a 395 działek pozostało do przejęcia.

„Mazowiecki Urząd Wojewódzki, odpowiedzialny za przebieg procesu wywłaszczeniowego i ustalenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, sporządził wyceny wszystkich 923 działek objętych wywłaszczeniem. Operaty szacunkowe są podstawą do wydawania przez wojewodę decyzji ustalających wysokość odszkodowania” – poinformowała spółka.

Dodała również: „Według stanu na 25 września 2026 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje odszkodowawcze dla 886 działek, czyli 96 proc. całego obszaru objętego tym procesem. Do 28 września br. spółka wypłaciła zaliczki dotyczące 545 działek. Właściciele mogą otrzymać w ten sposób 85 proc. ustalonego odszkodowania jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania”.