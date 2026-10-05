W Kauflandzie padł rekord liczby opakowań oddanych jednorazowo w systemie kaucyjnym
System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do puszek i napojów w butelkach plastikowych doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, a do szklanych butelek wielorazowych – w wysokości 1 zł. Zbiórkę pustych opakowań mają obowiązek organizować wszystkie sklepy o powierzchni przynajmniej 200 m kw.
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„Fakt” zapytał biuro prasowe Kaufland Polska o rekordy systemu kaucyjnego, które padły w sieci. Okazało się, że najwyższy jednorazowy zwrot automat kaucyjny wypłacił w czerwcu 2026 r. Za oddane wówczas 1277 opakowań klient otrzymał bon zakupowy o wartości 638,50 zł. Prawdziwy rekord padł jednak w lipcu 2026 r., gdy pracownik sieci obsłużył jednorazowy zwrot 3559 opakowań i wydał klientowi bon na kwotę 1779,50 zł.
Tuż przed pierwszą rocznicą uruchomienia systemu kaucyjnego sieć Kaufland przyjęła ponad 207,7 mln opakowań, z których ponad 205,8 mln trafiło do automatów. Z kolei miesięcznie, między czerwcem a sierpniem, Kaufland odbierał średnio ponad 40 mln opakowań.
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Podany przez sieć Kaufland rekord liczby zwróconych opakowań w systemie kaucyjnym pobił ten, o którym niedawno pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Wówczas jednak mowa była o sieci Biedronka, która 17 września w specjalnym komunikacie podała, że rekordzista jednorazowo oddał 1503 opakowania, za które otrzymał bon zakupowy o wartości 751,50 zł. Sytuacja miała miejsce na początku lipca w sklepie w Warlubiu (województwo kujawsko-pomorskie). We wspomnianym komunikacie sieć podała również, że do połowy września klienci zwrócili łącznie ponad 1,5 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym.
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W ostatnim czasie kolejne sieci sklepów decydują się na przedłużenie ważności swoich bonów kaucyjnych. Od 1 września na taki krok zdecydowało się Netto, zmieniając termin z 30 na 90 dni.
Od 21 września bony są ważne dłużej również w Biedronce. Do tego dnia ich ważność wynosiła 30 dni. Teraz jest to aż 120 dni. Na wydłużenie okresu ważności z 30 do 100 dni zdecydował się też Lidl, w którym zmiana obowiązuje od 1 października.
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