Wśród najbardziej palących problemów RPO wymienia iluzję powszechnego dostępu do systemu kaucyjnego.
Sylwia Gregorczyk-Abram, rzecznik praw obywatelskich skierowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pismo, w którym pyta o funkcjonowanie systemu kaucyjnego. Ten zaś, choć teoretycznie działa od 1 października 2025 r., to wciąż sprawia wiele trudności.
Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że „obywatele skarżą się na: zbyt małą liczbę i odległość punktów zwrotu (MKiŚ wskazuje, że w całym kraju działa 64 tys. punktów zwrotu -red.), wykluczenie z pełnego udziału w systemie małych sklepów, trudności z przechowywaniem opakowań kaucyjnych, wadliwe działanie automatów trudności z przechowywaniem opakowań kaucyjnych, wadliwe działanie samych automatów, wydawanie bonów kaucyjnych zamiast gotówki, niedostateczną informację o systemie, niedostosowanie rozwiązań systemu do sytuacji osób ze szczególnymi potrzebami, a w końcu – brak możliwości skutecznego zgłaszania nieprawidłowości”.
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W piśmie RPO czytamy, że „sposób organizacji systemu kaucyjnego powinien uwzględniać nie tylko przewidywaną skuteczność środowiskową, ale również wymogi wynikające z konstytucyjnych zasad ochrony środowiska, równego traktowania oraz dostępności usług i infrastruktury”.
Wśród najbardziej palących problemów Gregorczyk–Abram wymienia iluzję powszechnego dostępu do systemu kaucyjnego. Zdaniem RPO wysoka liczba punktów zbiórek nie rozwiązuje problemu. Konieczne jest również dostosowanie ich do możliwości ruchowych i sensorycznych osób z niepełnosprawnościami oraz starszych. Przywoływane przez RPO raporty wskazują, że bariery w dostępie do punktów zbiórki mają charakter systemowy, a nie jedynie punktowy.
„O rzeczywistej dostępności systemu decyduje bowiem możliwość bezproblemowego przejścia obywateli przez cały proces zwrotu opakowania i odzyskania kaucji, co jak wnioskuję na podstawie napływających skarg od obywateli – pozostawia obecnie wiele do życzenia” – stwierdza RPO. Dodaje, że „na gruncie prawa unijnego nie wystarcza wyłącznie formalne zapewnienie zasięgu terytorialnego systemu. Konieczne jest uwzględnienie jego rzeczywistej dostępności i bliskości”.
Najtrudniej zwrócić opakowanie ze znaczkiem kaucji na wsi. O ile obowiązek pobierania kaucji ciąży na każdym sprzedawcy, o tyle zwroty muszą przyjmować tylko ci, którzy prowadzą sklepy o powierzchni przekraczającej 200 mkw. Mniejsze sklepy mogą dobrowolnie przystąpić do programu zbiórek.
Tymczasem „w małych miejscowościach, w których lokalny handel opiera się przede wszystkim na placówkach o powierzchni sprzedaży poniżej 200 mkw., mieszkańcy mogą mieć możliwość zakupu napoju objętego systemem kaucyjnym, lecz jednocześnie nie mieć możliwości zwrotu opakowania w miejscu zakupu i odbioru uiszczonej wcześniej kaucji. Dla tych mieszkańców chęć pełnego korzystania z systemu kaucyjnego niejednokrotnie równa się zatem konieczności odbycia podróży do odległego punktu zwrotu, często znajdującego się w innej miejscowości” – wskazuje RPO.
Konsumenci skarżą się również na zakaz zgniatania butelek, co przekłada się na konieczność gromadzenia w domu worków z zajmującymi dużo miejsca opakowaniami. Zdaniem RPO problematyczna jest również sprawa bonów i terminu ich ważności (zazwyczaj miesiąc). MKiŚ zapowiedziało już uchwalenie przepisów wydłużających ten okres. RPO zauważa jednak, że już sama „konieczność udania się do kasy sklepu w celu wymiany bonu na gotówkę, a niejednokrotnie także uzasadnienia obsłudze prawa do rezygnacji z jego wymiany na kolejne zakupy oraz przymus realizacji bonu w miejscu pierwotnego zakupu, to czynniki zniechęcające konsumentów do uczestnictwa w systemie”.
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RPO alarmuje, że konsumenci nie wiedzą, co mogą zrobić w przypadku awarii automatu. „Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklep powinien wówczas zapewnić możliwość przyjęcia opakowania w sposób tradycyjny i wypłacić konsumentowi należną kaucję. W praktyce jednak konsumenci nie zawsze mogą skorzystać z tej możliwości, spotykając się z odmową ze strony personelu sklepu” – pisze RPO. Dodaje, że w takich sytuacjach konsument jest zmuszony odbyć podróż do innego sklepu, w nadziei, że ten przyjmie zwrot.
Z pisma RPO wynika również, że Polacy nie wiedzą, jak i do kogo mogą zaskarżyć niewywiązywanie się sklepu z ciążących na nim obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. „Ustawodawca nie określił w ustawie, w jakiej formie i w jakim trybie konsument może zgłaszać nieprawidłowości do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i jakiego rezultatu swojego zgłoszenia może się spodziewać. Brak jest przede wszystkim gwarancji niezwłocznej interwencji WIOŚ i ostatecznego odzyskania kwoty kaucji” – pisze RPO.
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