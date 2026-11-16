Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Chaos w negocjacjach pokojowych. USA kuszą Kijów NATO, a Kreml dokłada nowe żądania

Rosja domaga się usunięcia Finlandii z NATO i likwidacji baz Sojuszu na wschodniej flance. Mimo to Amerykanie pytają prezydenta Zełenskiego, czy Ukraina odda Donbas w zamian za przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Publikacja: 16.11.2026 14:00

Jared Kushner i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Dublinie

Jared Kushner i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Dublinie

Foto: REUTERS/Cathal McNaughton

Reklama
Reklama
Reklama

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega nieoficjalna propozycja USA, łącząca członkostwo Ukrainy w NATO z ustępstwami terytorialnymi.
  • Jak Moskwa eskaluje swoje żądania, które wykraczają już daleko poza kwestię samej Ukrainy.
  • Dlaczego w Kijowie rośnie sceptycyzm wobec realnej wartości dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
  • Jaki alternatywny model gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest rozważany przez negocjatorów.
Pozostało jeszcze 94% artykułu

– Amerykanie zadali pytanie: A jeśli Ukraina będzie w NATO, to czy opuści Donbas. No, to było po raz pierwszy – opisywał Wołodymyr Zełenski ostatnie rozmowy z przedstawicielami USA.

Nikt jednak po amerykańskiej stronie nie potwierdził, że taka propozycja padła. Jedynie zięć prezydenta Trumpa, Jared Kushner przekonywał, że zgłaszano różne pomysły, próbując doprowadzić do postępu w negocjacjach.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

BLACK WEEKS

Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.

  • Dostęp do treści wszystkich artykułów RP.PL w serwisie i aplikacji
  • Plus Minus: reportaże i publicystyka
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama