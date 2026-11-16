Jared Kushner i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Dublinie
– Amerykanie zadali pytanie: A jeśli Ukraina będzie w NATO, to czy opuści Donbas. No, to było po raz pierwszy – opisywał Wołodymyr Zełenski ostatnie rozmowy z przedstawicielami USA.
Nikt jednak po amerykańskiej stronie nie potwierdził, że taka propozycja padła. Jedynie zięć prezydenta Trumpa, Jared Kushner przekonywał, że zgłaszano różne pomysły, próbując doprowadzić do postępu w negocjacjach.
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