Nowe liczniki zazwyczaj wykorzystują moduły radiowe, które umożliwiają automatyczne przekazywanie danych do odbiornika. Dzięki wymianie możliwe będzie przejście na system, w którym informacje na temat zużycia pobierane będą zdalnie, czyli bez konieczności wizyty inkasenta w lokalu mieszkalnym. Zdalny odczyt ma również pozwolić na dokładniejsze rozliczanie faktycznego zużycia.

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Te liczniki muszą zostać wymienione na nowe. Czas mija 1 stycznia 2027 r.

Obowiązek wymiany wynika, jak przypomina Portal Samorządowy, z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Do 1 stycznia 2027 r. wymienione muszą zostać urządzenia zainstalowane przed 22 maja 2021 r., które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu.

Stosowanie urządzeń ze zdalnym odczytem wynika również z Prawa energetycznego. Mówi ono, że w lokalach urządzenia te powinny się znaleźć pod warunkiem jednak, że ich zastosowanie jest zarówno ekonomicznie opłacalne, jak i technicznie wykonalne. To natomiast oznacza, że nie każdy licznik starszego typu musi zostać bezwzględnie wymieniony.

Nie wszystkie starsze liczniki podlegają wymianie. Oto, co jest brane pod uwagę

Skąd wiadomo, że stosowanie ciepłomierzy, podzielników czy wodomierzy ze zdalnym odczytem jest opłacalne i wykonalne? Szczegółowe wytyczne na ten temat zostały zawarte w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2021 r.

W przypadku opłacalności pod uwagę bierze się porównanie przewidywanych oszczędności energii z kosztami zakupu, montażu i eksploatacji urządzeń. Analizuje się przy tym okres pięciu lat.

Natomiast przy ocenie technicznej możliwości montażu rozpatruje się stan techniczny budynku i rodzaj instalacji.

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Kara za brak wymiany liczników to nawet 10 tys. zł

Za wymianę urządzeń odpowiedzialne są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub inni zarządcy budynków wielolokalowych. Jeśli urządzenie znajduje się w lokalu, jego mieszkaniec ma obowiązek umożliwić wymianę urządzenia w uzgodnionym terminie.

Za niedopełnienie obowiązku wymiany ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej wody na urządzenia ze zdalnym odczytem właścicielom lub zarządcom budynków wielolokalowych grozić może kara sięgająca nawet 10 tys. zł. Ukarany może zostać również mieszkaniec lokalu w sytuacji, gdy uporczywie utrudnia wymianę urządzenia, a więc odmawia wpuszczenia montera do mieszkania.