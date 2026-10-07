Na koniec 2025 r. JSW zatrudniała 20 488 osób, a na koniec marca 2026 r. było to 20 135 osób.

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JSW zmniejsza zatrudnienie przy ambitnych planach dotyczących wzrostu wydobycia

– Zakładamy, że w trzecim kwartale odejdzie ok. 2,2 tys. osób, natomiast w czwartym kwartale ok. 1,4 tys. osób. Musimy kierować się w tym procesie interesem spółki, czyli zapewnieniem ciągłości działania – powiedział cytowany przez WNP prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Bogusław Oleksy w trakcie konferencji wynikowej spółki, która odbyła się 30 września.

Jak przekazuje serwis, ewentualne dalsze wykorzystanie ustawowych osłon dla pracowników w kolejnych latach będzie zależało od analizy kwestii organizacyjnych i technicznych.

Przy zakładanym przez JSW wzroście poziomu wydobycia konieczne będą działania optymalizujące pracę. Mowa tu m.in. o zmianach organizacyjnych oraz zmianach w ramach wydatków inwestycyjnych, a także o lepszym wykorzystaniu czasu pracy zarówno ludzi, jak i sprzętu. Działania te z kolei będą wymagały m.in. zmiany modelu pracy poszczególnych kopalń.

Eksperci o planach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Plany Jastrzębskiej Spółki Węglowej skomentowali w rozmowie z WNP eksperci.

Marian Kostempski, były prezes Kopeksu, ostrzegł przed pogłębiającym się problemem braku doświadczonych pracowników. Wskazał, że warto zrobić wszystko, aby ich zatrzymać.

– Koszty osobowe to jedno, ale ludzie obsługujący ściany i przodki są potrzebni. O ludzi pracujących przy ścianach należy walczyć. Tak samo o niższy dozór obecny na dole. Myślę, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej potrzebne są dodatkowe analizy w tym zakresie. Należy sobie zabezpieczyć dobre perspektywy. Trzeba już teraz myśleć o tym, co będzie za trzy, cztery lata – powiedział Marian Kostempski.

Z kolei Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, podkreślił, że istotne w najbliższych miesiącach będzie przygotowanie JSW do pracy przy znacznie mniejszej liczbie zatrudnionych.

– Nowa organizacja pracy będzie w najbliższych miesiącach dużym sprawdzianem dla zarządu i kierownictwa poszczególnych kopalń – przyznał Jakub Szkopek.

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