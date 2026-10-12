Odorek zieleniak (Palomena prasina) jest gatunkiem pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych. Występuje niemal w całej Europie, w tym również w Polsce. Jego ciało o długości od 12 do 14 mm wiosną i latem jest zielone. Jesienią uzyskuje brązowawy lub czerwonawy odcień. Ta okresowa zmiana koloru pomaga mu lepiej wtopić się w otoczenie i pozostać niezauważonym. Owad posiada długie, pięciosegmentowe czułki.

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Odorek zieleniak nie jest groźny dla człowieka. Może jednak stwarzać problem

Na co dzień odorek zieleniak zamieszkuje ogrody, parki i lasy. Żywi się przede wszystkim sokami roślin, w tym m.in. z malin, poziomek, jeżyn i jagód. Jednak wraz z nadejściem chłodów, podobnie jak wiele innych owadów, odorek zieleniak zaczyna szukać ciepłego schronienia. Chętnie wykorzystuje otwarte okna czy uchylone drzwi balkonowe, aby dostać się do naszych domów i ukryć się w nich przed nadchodzącą zimą.

Owad nie gryzie i nie przenosi chorób, a tym samym nie jest groźny dla człowieka. Nie niszczy również zapasów jedzenia, kabli czy mebli. Mimo to jego wizyta w domu może mieć nieprzyjemne konsekwencje.

Odorek zieleniak wydziela nieprzyjemny zapach

Odorek zieleniak ma problematyczną właściwość. W przypadku zagrożenia wydziela nieprzyjemny zapach, do czego zresztą nawiązuje jego nazwa. Wspomniana woń przypomina zgniłe owoce lub zioła i jest nie tylko nieprzyjemna, lecz także długotrwała. Gdy osiądzie na tekstyliach takich jak firanki czy ubrania, może utrzymywać się nawet przez kilka dni. Trudno jest pozbyć się jej także z ludzkiej skóry.

Z tego powodu odorka zieleniaka absolutnie nie należy dotykać, a tym bardziej zgniatać. W odpowiedzi na stres z tym związany owad bardzo szybko uwolni nieprzyjemny – intensywny i gryzący – zapach. Woń ta może w przypadku niektórych osób, zwłaszcza alergików, wywołać takie reakcje jak podrażnienie dróg oddechowych, drapanie w gardle i kaszel, a także zaczerwienienie naskórka.

Jak bezpiecznie pozbyć się odorka zieleniaka z domu?

Jak w takim razie bezpiecznie pozbyć się odorka zieleniaka z domu? Jest na to prosty sposób. Wystarczy szklanka lub słoik i kartka papieru. Owada należy najpierw ostrożnie przykryć szklanką lub słoikiem, a następnie pod spód delikatnie wsunąć kartkę. Następnie zabezpieczonego w ten sposób odorka zieleniaka wystarczy wypuścić na zewnątrz. Najlepiej wynieść go na balkon lub do ogrodu.

Aby w przyszłości uniknąć wizyt tego nieproszonego gościa, warto na wszystkich oknach oraz drzwiach balkonowych w domu zamontować moskitiery. Ta prosta osłona chroniąca latem przed komarami w chłodniejszych miesiącach przyda się do obrony przed owadami szukającymi schronienia na zimę.