Poseł Paweł Kowal – pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy oraz przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą – na antenie Polsat News zdradził, ile pieniędzy Polska straciła w związku z toczącą się na Ukrainie wojną.

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Wyliczenia mogą zaskoczyć. „Polska straciła prawie 500 miliardów euro”

– Zespół, który stworzyliśmy wspólnie z szefem Głównego Urzędu Statystycznego, pokazuje jasno, że nawet państwa trzecie, takie jak Polska tracą na wojnie rosyjskiej. Przykładowo Polska straciła prawie 500 miliardów euro. My nie możemy w tej sprawie milczeć – zaznaczył Paweł Kowal w rozmowie z Polsat News.

Jak powiedział przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, „polski polityk w takim momencie może zrobić dwie rzeczy: dać poczucie bezpieczeństwa obywatelom oraz dokumentować straty”. – No i oczywiście do tego wydawać na zbrojenia. My to robimy – dodał.

Apel do prezydenta. W tle decyzje Donalda Trumpa i sankcje na Rosję

Kowal zauważył też, że „od dawna mówi, że oczekiwałby więcej od polskiego prezydenta, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa”. Zdaniem polityka telefon do Donalda Trumpa „powinien być naturalną reakcją”. W ten sposób odniósł się do porozumienia Donalda Trumpa i Władimira Putina dotyczącego dostaw rosyjskiego oleju napędowego. – Dlatego, że jest oczywiste, że jeśli Ameryka łagodzi sankcje, to działa na niekorzyść naszych interesów – zaznaczył Paweł Kowal.

– Wydajemy – tak jak chciał prezydent Trump – nawet więcej na zbrojenia. Kupujemy w Stanach Zjednoczonych. Dlatego liczymy na to, że będą bazy, będzie stała obecność amerykańska na terenie Polski, że te decyzje padną jeszcze w tym roku – podkreślił polityk. – Tutaj jest z kolei moja rola jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Włączyłem do tego praktycznie wszystkich przedstawicieli, wszystkich klubów, którzy rozumieją strategiczną sytuację Polski. Brakuje tu większej aktywności prezydenta – dodał Paweł Kowal.