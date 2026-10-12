Doniesienia portalu Mediazona wskazują, że w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na dwa rosyjskie obiekty wojskowe w Doniecku, przeprowadzonego 27 sierpnia 2026 r., miało zginąć co najmniej kilkunastu wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Serwis przeanalizował informacje dotyczące personelu wojskowego stacjonującego w zaatakowanych bazach.

Reklama Reklama

Ukraiński atak na Donieck. Mediazona ujawnia straty rosyjskiej armii

Według ustaleń wśród zabitych miało znaleźć się siedmiu pułkowników, sześciu podpułkowników i pięciu majorów.

Łącznie kilkunastu – prawdopodobnie 18 – wojskowych miało ponieść śmierć bezpośrednio podczas ostrzału, a dwóch kolejnych umrzeć później w wyniku odniesionych obrażeń.

Jeżeli doniesienia Mediazony się potwierdzą, sierpniowa operacja może okazać się jednym z najskuteczniejszych ukraińskich ataków wymierzonych w rosyjską kadrę oficerską od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. „Ukraiński atak zabił tylu rosyjskich oficerów, ilu nigdy dotąd w wojnie” – podkreśla portal we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak udało się ustalić liczbę zabitych rosyjskich oficerów?

Dziennikarzom portalu Mediazona udało się uzyskać listę rosyjskiego personelu wojskowego pełniącego służbę w strukturach dowodzenia rozmieszczonych w dwóch obiektach, które były celem ukraińskiego ostrzału.

Aby ustalić skalę strat, serwis porównał zgromadzone dane z innymi dostępnymi informacjami, w tym z nekrologami wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Na tej podstawie zidentyfikowano oficerów, których śmierć miała być związana z atakiem, do którego doszło w sierpniu.

Ustalenia wskazują na wyjątkowo dotkliwe straty wśród rosyjskiej kadry dowódczej. Co jednak istotne, przedstawione liczby opierają się na analizie Mediazony – nie na w pełni potwierdzonym bilansie ofiar.

Pociski Storm Shadow wykorzystane w ataku na Donieck. Dlaczego są tak skuteczne?

Z doniesień wynika, że Ukraina do przeprowadzenia ataku w sierpniu wykorzystać miała co najmniej siedem pocisków manewrujących SCALP/Storm Shadow. To pocisk opracowany w ramach współpracy Wielkiej Brytanii i Francji. Broń ta wyróżnia się wysoką precyzją rażenia celów, którą zapewnia między innymi system nawigacji wspomagany sygnałem GPS.

Zaletą tego typu pocisków jest też ich zdolność do poruszania się na bardzo małej wysokości. W połączeniu z ograniczoną wykrywalnością radarową, ich przechwycenie przez systemy obrony przeciwlotniczej jest wyjątkowo trudne.

Niemałe znaczenie ma również konstrukcja głowicy bojowej Storm Shadow – jej masa wynosi około 450 kilogramów. Pocisk może razić cele na kilka sposobów, w zależności od ich charakterystyki.