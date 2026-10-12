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Ukraińcy przechodzą do kontrataku. Rosjanie tracą kolejne pozycje

Rosyjska armia traci okupowane tereny. Odbijanie jest tak powolne, jak i ich wcześniejsze podbijanie. Ale skuteczne

Publikacja: 12.10.2026 04:13

Ukraińcy przechodzą do kontrataku. Rosjanie tracą kolejne pozycje

Foto: Reuters

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Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego ukraińskie kontrofensywy odnoszą sukcesy mimo braku głośnych komunikatów.
  • Jakie strategiczne cele próbuje osiągnąć Kreml, ściągając do Donbasu swoje elitarne jednostki.
  • Jak drony i zmodyfikowane czołgi ponownie zmieniają obraz współczesnego pola bitwy.
  • W jaki sposób rosnące straty mogą zmusić Kreml do podjęcia niepopularnych decyzji.
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„W skrócie: jesień przyniesie nam wiele nieprzyjemnych niespodzianek” – napisał rosyjski „bloger wojenny” Anatolij Radow. Jego imperialistyczni koledzy również twierdzą, że w wielu miejscach frontu Ukraińcy posuwają się naprzód. Robią to po cichu, „specjalnie umniejszając swoje sukcesy”, by nie alarmować przedwcześnie rosyjskiego dowództwa.

Dlatego Ukraińcy o nich nie informują. Robią to ich przeciwnicy, coraz bardziej denerwując się.

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