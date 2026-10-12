„W skrócie: jesień przyniesie nam wiele nieprzyjemnych niespodzianek” – napisał rosyjski „bloger wojenny” Anatolij Radow. Jego imperialistyczni koledzy również twierdzą, że w wielu miejscach frontu Ukraińcy posuwają się naprzód. Robią to po cichu, „specjalnie umniejszając swoje sukcesy”, by nie alarmować przedwcześnie rosyjskiego dowództwa.

Dlatego Ukraińcy o nich nie informują. Robią to ich przeciwnicy, coraz bardziej denerwując się.