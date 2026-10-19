Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie publiczne dotyczące trzech produktów mięsnych, w których może występować bakteria Listeria monocytogenes. Spożycie skażonej żywności grozi listeriozą.

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Groźna bakteria wykryta w trzech partiach salami

Jak zaznaczył GIS, podczas kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną obecność groźnej bakterii wykryto w 3 z 5 próbek pobranych z partii Salami musli 250 g. Komunikat obejmuje produkty firmy Bell Polska Sp. z o.o. mającej siedzibę przy ul. Mokrej 11 w Niepołomicach (WNI 12190301):

salami musli 250 g z numerem partii 11061 i terminem przydatności do spożycia 03.01.2027,

salami z pieprzem 250 g z numerem partii 11061 i terminem przydatności do spożycia 01.01.2027,

salami meksykańskie 250 g również z numerem partii 11061 i terminem przydatności do spożycia 01.01.2027.

Listeria monocytogenes w produktach z supermarketów. Ruszyło dochodzenie

Wyroby tej firmy można kupić w wielu popularnych supermarketach i hurtowniach, taki jak m. in. Auchan, E. Leclerc, Kaufland, Intermarché, Selgros, Makro czy Eurocash.

„Producent uruchomił procedurę wycofania powyższych partii produktów z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce wszczął postępowanie w zakładzie. Zostało przeprowadzone dochodzenie wyjaśniające” - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS przypomina, że produktów wskazanych w komunikacie nie należy jeść. Jeśli po spożyciu produktu wystąpią objawy choroby, trzeba pilnie skontaktować się z lekarzem. Zakażenie listeriozą wiąże się przede wszystkim dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. (PAP)

kub/ kcz/