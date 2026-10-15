Sprawa zaczęła się od skargi konsumenta na obecność fragmentu szkła w butelkowanej wodzie mineralnej. Jak podał GIS, chodziło o gazowaną wodę mineralną Krystynka w butelce 330 ml.

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„Po otrzymaniu informacji o skardze konsumenckiej i przeprowadzeniu wewnętrznej analizy producent na zasadzie ostrożności rozpoczął wycofanie kwestionowanej partii produktu” – przekazano.

Ostrzeżenie publiczne GIS. „Fragment szkła w wodzie Krystynka”

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał szczegółowe informacje dotyczące sprawy. Produkt, którego dotyczy ostrzeżenie publiczne, to naturalna woda mineralna gazowana marki Krystynka, w butelce o pojemności 330 ml i numerze partii: FS224/3, której data przydatności do spożycia to 12 sierpnia 2027 r. Producentem jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej, mieszczące się przy ul. Solna 6 w Ciechocinku.

GIS podkreślił, że nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. „Pomimo incydentalnego charakteru zgłoszenia producent zastosował środki ostrożności obejmujące całą wskazaną partię. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania” – czytamy.

Ostrzeżenie nie dotyczy innych produktów marki Krystynka ani innych partii tej wody.

Naturalna woda mineralna Krystynka, gazowana, 330 ml, partia FS224/3, przód etykiety Foto: Główny Inspektorat Sanitarny