71-letni papież stopniowo wraca do obowiązków, jednak wciąż nie wiadomo, czy odbędzie zaplanowaną na listopad podróż do Ameryki Południowej.

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Papież Leon XIV po operacji raka płuca. Lekarze przekazali wyniki badań

Lekarze opiekujący się papieżem Leonem XIV poinformowali w środę, że po przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu operacji usunięcia nowotworu płuca nie będzie konieczne dalsze leczenie onkologiczne. Jak poinformował Watykan, szczegółowe badania potwierdziły, że nowotwór nie rozprzestrzenił się poza płuco, w którym został wykryty.

71-letni papież, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, przeszedł operację 13 października. Podczas zabiegu lekarze usunęli dolny płat jego prawego płuca. U Leona XIV zdiagnozowano gruczolakoraka płuca, który jest najczęściej występującą postacią raka płuca.

Ostateczne badania histologiczne oraz analizy molekularne usuniętych tkanek potwierdziły wcześniejszą diagnozę. Jednocześnie wykazały, że nowotwór nie rozprzestrzenił się na inne obszary organizmu. – Późniejsza ocena onkologiczna potwierdziła, że dalsze leczenie nie jest konieczne – przekazali w oświadczeniu główny chirurg papieża Stefano Margaritora oraz jego osobisty lekarz Luigi Carbone.

Leon XIV wraca do obowiązków. Papież pojawił się na placu Świętego Piotra

Papież został wypisany ze szpitala w sobotę 17 października. Od tego czasu stopniowo powraca do swoich codziennych obowiązków.

W środę 21 października Leon XIV pojawił się ponownie na placu Świętego Piotra w Watykanie, gdzie uczestniczył w cotygodniowej audiencji generalnej z udziałem pielgrzymów. Był to również pierwszy raz od operacji, kiedy papież skorzystał z papamobile.

Choć wyniki badań wskazują, że dalsza terapia onkologiczna nie będzie potrzebna, papież nadal przechodzi rekonwalescencję po zabiegu chirurgicznym.

Czy papież Leon XIV poleci do Ameryki Południowej? Watykan nie podjął ostatecznej decyzji

Nadal nie wiadomo, czy stan zdrowia papieża pozwoli mu na odbycie zaplanowanej podróży do Ameryki Południowej. Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem Leon XIV ma odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru w dniach 6–17.

W ubiegłym tygodniu Stefano Margaritora, chirurg, który kierował operacją papieża, zapewniał, że nie ma medycznych przeciwwskazań do jego podróży do Ameryki Południowej. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej zaznaczył jednak, że Leon XIV wciąż dochodzi do siebie po zabiegu, dlatego konieczne może być ograniczenie liczby zaplanowanych spotkań i dostosowanie tempa podróży do jego stanu zdrowia.

Na razie nie potwierdzono, czy listopadowa podróż odbędzie się zgodnie z pierwotnymi planami.