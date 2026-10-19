Do tragedii doszło w sobotni wieczór podczas mszy świętej w Guayaquil, na zachodzie Ekwadoru. Z nieustalonych dotąd przyczyn duży drewniany krzyż oderwał się od ściany i spadł na kapłana stojącego przy ołtarzu. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, w wyniku których zmarł.

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Jak poinformowała stacja TV Equador, ofiarą wypadku był 53-letni ksiądz Patricio Alfredo Sanchez Molinari. W niedzielę archidiecezja Guayaquil potwierdziła jego śmierć.

Kapłan należał do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i pełnił funkcję proboszcza w kościele pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w Guayaquil.

Czytaj więcej Wypadki Krzyż spadł na księdza. Duchowny z Ekwadoru nie przeżył Do tragedii doszło w ekwadorskiej miejscowości Guayaquil. Masywny krzyż oderwał się od ściany i spadł na odprawiającego niedzielną mszę księdza.

Policja wszczęła śledztwo

Ekwadorskie służby policyjne rozpoczęły w niedzielę dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tragicznego zdarzenia. Na razie nie ustalono, dlaczego krzyż oderwał się od ściany i spadł na duchownego.

Wypadek został zarejestrowany na nagraniu, ponieważ msza święta była transmitowana w internecie. Materiał może pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.