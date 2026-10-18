Do tragicznego wypadku w trakcie mszy doszło w Ekwadorze, w miejscowości Guayaquil, w kościele Perpetuo Socorro (Nieustającej Pomocy). Ksiądz Patricio Alfredo Sánchez Molinari odprawiał mszę, gdy nagle wiszący za nim na ścianie krzyż spadł i uderzył go w głowę. Tragiczne zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę, transmitującą mszę na żywo.

Reklama Reklama

Krzyż oderwał się od ściany. Ksiądz z Ekwadoru nie żyje

Ksiądz Patricio Alfredo Sánchez Molinari należał do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Archidiecezja Guayaquil potwierdziła zdarzenie i poinformowała o śmierci duchownego.

„Informujemy, że nasz ukochany ks. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR, który pełnił funkcję proboszcza kościoła Nieustającej Pomocy w Wikariacie Centralnym, odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą” – przekazała archidiecezja.

Według ekwadorskiego portalu T13 nie są obecnie znane przyczyny oderwania się krzyża od ściany. Jak przekazały lokalne media, moment oderwania się krzyża został nagrany podczas transmisji na żywo, ku wielkiemu poruszeniu wśród śledzących transmisję wiernych.