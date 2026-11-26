Tragedia u wybrzeży Islandii
Statek Jökull ÞH 299 zatonął w środę po godz. 17 u wybrzeży Fiordów Wschodnich. W wodzie znalazła się cała 17-osobowa załoga. Na miejsce wezwano morskie zespoły ratownicze i śmigłowce.
Jak przekazały służby, trzy osoby zginęły, a 14 udało się uratować.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że wśród ofiar śmiertelnych znalazł się obywatel Polski. Drugi Polak został uratowany.
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– Służba konsularna w Reykjavíku jest w kontakcie z lokalnymi władzami, udziela wsparcia i ustala dalsze szczegóły – dodał.
Na razie nieznane są dokładne przyczyny katastrofy. W regionie odnotowano silny wiatr oraz wysokie fale. Statek miał już wcześniej problemy techniczne, w maju miał bowiem awarię pompy.
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