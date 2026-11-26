Brak górnej granicy wzrostu WIBOR-u nie przesądza o nieuczciwości postanowienia umowy kredytowej. Do takiego wniosku doszedł w czwartek TSUE. Zastrzegł jednak, że polski sąd ma obowiązek zbadać uczciwy charakter umowy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Musi zatem wziąć pod uwagę, czy podanie konsumentowi do wiadomości przykładowej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) odpowiada wymogom unijnych przepisów.

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Brak klarownej informacji

Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego, którego raty były wyznaczane w oparciu o wskaźnik WIBOR. Kredytobiorcy w sporze z bankiem wskazywali, że nie kwestionują samej zgodności WIBOR-u z unijnymi przepisami. Ich wątpliwości wzbudził natomiast sposób poinformowania ich przez bank o skutkach możliwych zmian wysokości raty kredytu.

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Zarzucili bankowi, że „wbrew szczególnemu obowiązkowi nie poinformował o fundamentalnych cechach głównego elementu składającego się na oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji nie pouczył o ryzykach związanych z oprocentowaniem kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR”. Kredytobiorcy stwierdzili, że nie byli świadomi tego, że dane dotyczące wskaźnika WIBOR znajdują się nie tylko w podpisanej przez nich umowie, lecz „przede wszystkim w dokumentacji administratora WIBOR”.

W stanowisku pełnomocników kredytobiorców czytamy, że bank „nie wskazał konkretnych dokumentów administratora, z którymi powód (kredytobiorca – red.) powinien się zapoznać przed zawarciem umowy, nie zwrócił powodowi szczególnej uwagi na ich najistotniejsze zapisy, ani nie upewnił się, że są one dla powoda zrozumiałe”. W rezultacie kredytobiorcy mieli być nieświadomi skali możliwych wzrostów oprocentowania.

Pytania zadał Sąd Okręgowy w Krakowie

SO w Krakowie zapytał luksemburski trybunał o zgodność z unijnym prawem polskich przepisów, które nie określają „maksymalnych granic dopuszczalnego wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego oraz maksymalnych granic dopuszczalnego wzrostu wysokości marży w okresie obowiązywania umowy (kredytowej – red.)”. W swoim pytaniu wskazał również, że „maksymalna wysokość dopuszczalnego oprocentowania wynikająca z przepisów krajowych o odsetkach maksymalnych umownych może ulegać zmianie w całym okresie obowiązywania umowy”.

TSUE nie podzielił optyki krakowskiego sądu i odpowiedział na jego pytania przecząco. Zarazem jednak zobowiązał krajowy sąd do zbadania uczciwości umowy i udzielił w tym zakresie jasnych wskazówek. Zaznaczył, że bank powinien spełnić tzw. wymóg przejrzystości, czyli wystarczająco klarownie poinformować konsumenta o skutkach związania się umową kredytu opartego o wskaźnik WIBOR. Luksemburski trybunał dodał, że w przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu bank bez górnej stałej stopy oprocentowania powinien „przedstawić dodatkową, przykładową RRSO obliczoną na podstawie najwyższej stopy oprocentowania z okresu co najmniej 20 lat lub najdłuższego okresu, za jaki dostępne są dane", a także ostrzec klienta o możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu.

– TSUE jednoznacznie wskazał, że prawo unijne dopuszcza kredyty o zmiennym oprocentowaniu i nie ma konieczności ustalenia maksymalnego poziomu stopy procentowej. Mówiąc językiem nie doktorów praw, nie ma w prawie europejskim sufitu na WIBOR ani na marżę w kredytach hipotecznych. Są za to obowiązki rzetelnej informacji. Sędziowie TSUE podkreślili między innymi, że sam fakt, iż wysokość odsetek maksymalnych przewidzianych przez prawo krajowe ma charakter zmienny i jest powiązana ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi, nie oznacza nieuczciwości postanowienia umownego przewidującego zmienne oprocentowanie – komentuje orzeczenie dr Piotr Bodył-Szymala, prawnik z Erste Bank Polska.

– Wyrok ten po raz kolejny potwierdza prawidłowość dotychczasowej linii orzeczniczej polskich sądów, które co do zasady nie dostrzegały podstaw do kwestionowania umów kredytowych opartych na mechanizmie WIBOR, ale czy to zakończy falę pozwów w sprawach WIBOR, skoro tak wiele interesów jest uwikłanych w ten typ spraw? Pożyjemy, zobaczymy… – dodaje.

Sygnatura sprawy: C-607/25