„Instytucje kredytowe potrzebują odpowiedniego czasu, aby rozpocząć prace wdrożeniowe, przeprowadzić odpowiednie testy IT, testy bezpieczeństwa i zgodności, zweryfikować treści udostępniane na interfejsach internetowych, jak również zakres informacji przekazywanych konsumentom przed zawarciem umowy i przygotować odpowiednie zmiany w dokumentacji udostępnianej konsumentom, co jest związane ze znacznymi nakładami organizacyjnymi oraz czasowymi”– czytamy w uwagach nadesłanych do Ministerstwa Finansów (MF) przez Fundację FinTech Poland.

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„Aby umożliwić prawidłową realizację obowiązków wynikających z nowych przepisów, termin wejścia nowych aktów prawnych w życie powinien zostać wydłużony” – dodaje FinTech Poland i apeluje do resortu o wydłużenie vacatio legis dla nowych przepisów zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (nr z wykazu: UC169) z 30 dni do 6 miesięcy. W trakcie konsultacji analogiczną prośbę złożył m.in. Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a także Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności.

Prostsze wypowiadanie umowy

Celem nowelizacji jest ułatwienie konsumentom wypowiadania umów związanych z usługami finansowymi, które zawarto za pośrednictwem aplikacji mobilnej, przeglądarki internetowej albo przez telefon. W praktyce chodzi m.in. o prowadzenie rachunku bankowego, polisy, produktów inwestycyjnych, itd. Projekt ustawy implementuje unijną dyrektywę 2023/2673.

MF chce, by konsument mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ten sam sposób, w który się z nią związał. Dziś wypowiadanie umowy jest znacznie bardziej skomplikowane niż jej zawarcie. Po wejściu w życie nowych przepisów możliwość rozwiązania kontraktu będzie oznaczona specjalnym przyciskiem „odstąp od umowy tutaj” lub podobnym sformułowaniem.

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„Proces składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem funkcji odstąpienia od umowy przyjmie w praktyce charakter dwuetapowy. W przypadku gdy konsument wybierze ten sposób odstąpienia od umowy będzie musiał po wybraniu funkcji odstąpienia – oznaczonej sformułowaniem »odstąp od umowy tutaj« lub innym równoważnym i jednoznacznym sformułowaniem – wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wypełnienie oświadczenia może polegać na uzupełnieniu przez konsumenta odpowiednich pól lub potwierdzeniu automatycznie wygenerowanych danych i informacji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Koniec zwodniczych interfejsów

MF chce zakazać projektowania, organizowania i obsługi interfejsów internetowych w sposób, który wprowadza konsumenta w błąd, manipuluje nim albo istotnie ogranicza jego zdolność do podjęcia swobodnej i świadomej decyzji. Chodzi m.in. o częstą praktykę wielokrotnego wyświetlania komunikatów przypominających o decyzji, którą konsument już podjął.

Przedsiębiorcy będą musieli przekazywać konsumentom szerszy katalog informacji przed zawarciem umowy o usługę finansową na odległość. Chodzi m.in. o główne cechy usługi, pełną cenę lub sposób jej obliczenia. Konsument zyska też prawo do otrzymania bezpłatnych wyjaśnień co do charakteru usługi finansowej oraz jej działania innych od nieczytelnego dla przeciętnego odbiorcy regulaminu usługi. Jeżeli natomiast tych wyjaśnień będzie udzielał chatbot albo konsultant AI, to konsument będzie mógł zażądać „od przedsiębiorcy bezpłatnej interwencji człowieka w języku, w którym przedsiębiorca przekazał mu informacje. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie konsumentowi jeszcze na etapie przed zawarciem umowy zrozumienia skutków proponowanej umowy dla swojej sytuacji ekonomicznej. Przekazywanie wyjaśnień za pomocą zautomatyzowanych narzędzi może nie być wystarczające, dlatego też konsument powinien mieć zapewnioną możliwość kontaktu z człowiekiem” – wskazuje resort.

Etap legislacyjny: po konsultacjach