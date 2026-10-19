Jak wcześniej informowaliśmy, służby prasowe Kremla przekazały, że Władimir Putin przystał na prośbę papieża Leona XIV dotyczącą wsparcia dla okupowanych Oleszek na Ukrainie. Ojciec Święty wzywał rosyjskiego przywódcę do ogłoszenia tam zawieszenia broni, by umożliwić dostarczenie cywilom żywności i artykułów pierwszej potrzeby.

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Papież Leon XIV rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Zaapelował o współpracę z Rosją

W poniedziałek 19 października papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Głównym tematem rozmowy była trudna sytuacja humanitarna w Oleszkach, mieście położonym w obwodzie chersońskim na Ukrainie.

Jak przekazał Watykan w oficjalnym komunikacie, papież zwrócił uwagę na „poważną sytuację” panującą w mieście i zaapelował o współpracę Ukrainy z Rosją w celu zapewnienia pomocy mieszkańcom.

Leon XIV wyraził nadzieję, że porozumienie między obiema stronami pozwoli na dostarczenie do Oleszek żywności i środków medycznych, a także umożliwi bezpieczną ewakuację ludności cywilnej.

Podczas rozmowy papież poinformował również Zełenskiego o swojej wcześniejszej prośbie skierowanej do przywódcy Rosji Władimira Putina, dotyczącej wprowadzenia humanitarnego zawieszenia broni. Jednocześnie potwierdził zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w działania na rzecz dialogu i pokoju.

Leon XIV wcześniej rozmawiał z Władimirem Putinem. Poprosił o zawieszenie broni

Do rozmowy papieża z ukraińskim prezydentem doszło trzy dni po jego telefonicznym kontakcie z Władimirem Putinem. W piątek 16 października Leon XIV zwrócił się do rosyjskiego przywódcy z prośbą o zawieszenie broni, które umożliwiłoby dostarczenie niezbędnych produktów do Oleszek oraz ewakuację cywilów.

Rozmowa odbyła się w czasie, gdy papież dochodził do zdrowia po operacji przeprowadzonej w rzymskim szpitalu Gemelli. Jak informował Watykan, Leon XIV wyraził głębokie zaniepokojenie warunkami panującymi w Oleszkach, podkreślając konieczność zapewnienia mieszkańcom dostępu do pomocy humanitarnej.

Po rozmowie Kreml opublikował komunikat, w którym potwierdził gotowość do współpracy z Watykanem w tej sprawie. „Poparto zamiar Watykanu dotyczący pomocy w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz zorganizowania dostaw artykułów pierwszej potrzeby” – przekazano w oświadczeniu. „Uzgodniono współpracę w tej sprawie” – dodano. W komunikacie rosyjskich władz nie znalazła się jednak wzmianka o zawieszeniu broni, o które apelował Ojciec Święty.

Oficjalnie była to druga rozmowa telefoniczna Leona XIV z Władimirem Putinem od początku jego pontyfikatu. Po raz pierwszy przywódca Rosji rozmawiał z papieżem 4 czerwca 2025 r. Wówczas również głównym tematem ich rozmowy była wojna na Ukrainie.

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Papież Leon XIV wraca do obowiązków po operacji. Lekarze potwierdzili nowotwór płuca

Dyplomatyczne działania papieża odbywają się w czasie jego rekonwalescencji po niedawnym zabiegu chirurgicznym. Leon XIV przeszedł operację 13 października, po tym, jak lekarze wykryli u niego guz, który wzbudził podejrzenie choroby nowotworowej.

Podczas zabiegu usunięto dolny płat prawego płuca. Przeprowadzone badania potwierdziły, że papież choruje na gruczolakoraka płuca.

W sobotę 17 października Leon XIV został wypisany ze szpitala. Następnego dnia, podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, poinformował, że stopniowo wraca do wykonywania swoich obowiązków.

W środę 21 października papież ma poprowadzić cotygodniową audiencję generalną na placu Świętego Piotra w Watykanie.