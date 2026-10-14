Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, operacja przeprowadzona w Poliklinice Gemelli przebiegła bez powikłań, a pobrane wycinki potwierdziły diagnozę. U Leona XIV wykryto złośliwy nowotwór – gruczolakoraka płuca.

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Operacja Leona XIV. Watykan informuje o stanie zdrowia papieża

Zgodnie z oświadczeniem dr. Luigiego Carbone i prof. Stefano Margaritory, chirurdzy usunęli część prawego płuca papieża. „W celu zapewnienia radykalnej resekcji, dolny płat prawego płuca został usunięty metodą wideochirurgiczną” – przekazano w komunikacie opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Papież przebywał na sali operacyjnej przez około trzy godziny, a sam zabieg trwał około 90 minut. Lekarze poinformowali, że operacja przebiegła pomyślnie. Papież wybudził się prawidłowo po operacji i po krótkim okresie obserwacji powrócił do swojego pokoju na 10. piętrze szpitala.

„Śródoperacyjne badanie histologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca, jak podejrzewano na podstawie badań przedoperacyjnych” – przekazali lekarze.

Dalsze badania i pobyt w szpitalu. „Lekarze na razie nie mówią o chemioterapii”

W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną pooperacyjne badania usuniętej tkanki. M.in. od ich wyników zależeć będą decyzje lekarzy dotyczące ewentualnego dalszego leczenia.

„Wstępne oceny są optymistyczne, a lekarze na razie nie mówią o chemioterapii. Ale od dziś zostaną przeprowadzone wszystkie inne niezbędne badania” – pisze „Il Messaggero”.

„Chory papież. Przeszedł właśnie udaną operację, a wręcz miał szczęście, że chorobę wykryto wcześnie i ma teraz pełne prawo mieć nadzieję na pomyślne zakończenie pobytu w szpitalu” – czytamy na łamach dziennika „La Repubblica”.

Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia.

U papieża zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Czym jest gruczolakorak płuc, jak się go leczy i jakie są rokowania?

Gruczolakorak płuca to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc. Diagnozowany jest głównie u osób palących, ale stanowi również dominujący typ nowotworu płuca u osób, które nigdy nie paliły.

Wybór terapii zależy od stopnia zaawansowania klinicznego, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od wyników badań molekularnych, dotyczących obecności specyficznych mutacji.

Zgodnie z wytycznymi europejskich i światowych organizacji medycznych, leczenie chirurgiczne stosowane jest najczęściej we wczesnych stopniach zaawansowania (I, II oraz wybrane przypadki stopnia III). Operacja polega na usunięciu części płuca połączonym z usunięciem okolicznych węzłów chłonnych.

Chemioterapia bywa stosowana przed operacją w celu zmniejszenia guza lub po operacji w celu zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów. W stadiach zaawansowanych stanowi główny element leczenia. W przypadku gruczolakoraka płuc wykorzystywane są także terapie celowane i immunoterapia.

Radioterapia jest stosowana jako leczenie uzupełniające lub radykalne, gdy operacja nie jest możliwa.

Rokowania zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Wcześnie wykryty guz usunięty chirurgicznie daje wysokie szanse na całkowite wyleczenie. Nawet w takim przypadku istnieje jednak ryzyko nawrotu choroby. Aby zmniejszyć ryzyko wznowy, stosowana bywa pooperacyjna chemioterapia, terapia celowana lub immunoterapia. Kluczowe w pierwszych latach po zabiegu są regularne badania kontrolne.