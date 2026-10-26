Przez dwa dni Warszawa stanie się miejscem najważniejszych debat o przyszłości polskiej ochrony zdrowia. W hotelu Sheraton Grand Warsaw spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, eksperci, klinicyści, menedżerowie szpitali, reprezentanci organizacji pacjentów oraz biznesu medycznego. Wspólnie będą rozmawiać o decyzjach, które w najbliższych latach mogą przesądzić o funkcjonowaniu systemu.

Reklama Reklama

Trudne wybory, od których zależy przyszłość systemu

Tegoroczna edycja Forum Rynku Zdrowia odbywa się pod hasłem „Trudne wybory w zdrowiu. Na co jesteśmy gotowi?”. To pytanie dobrze oddaje sytuację, w której znalazła się polska ochrona zdrowia.

Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa, ograniczone zasoby finansowe, niedobory kadrowe i coraz szybszy rozwój technologii sprawiają, że odkładanie strategicznych decyzji staje się coraz trudniejsze.

W programie wydarzenia znalazły się debaty dotyczące finansowania i organizacji ochrony zdrowia, polityki lekowej, modernizacji szpitali, cyfryzacji oraz dostępności leczenia. Eksperci będą rozmawiać także o przyszłości opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, profilaktyce, chorobach rzadkich oraz zdrowiu publicznym.

Jednym z najważniejszych tematów będzie finansowanie świadczeń i poszukiwanie rozwiązań pozwalających pogodzić rosnące potrzeby pacjentów z możliwościami budżetu. Uczestnicy Forum podejmą również dyskusję o wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy i inwestycjach, które mają przełożyć się na poprawę jakości opieki.

Szpital przyszłości to nie tylko nowoczesny budynek

Od modernizacji infrastruktury i cyfryzacji po cyberbezpieczeństwo oraz finansowanie inwestycji – to tym zagadnieniom redakcja Rynku Zdrowia poświęciła specjalny raport „Szpital przyszłości”, przygotowany w związku z tegorocznym Forum.

Jednym z istotnych wątków publikacji jest technologiczne przygotowanie placówek medycznych do wyzwań przyszłości. Nowoczesny szpital nie może być dziś rozpatrywany wyłącznie przez pryzmat infrastruktury, wyposażenia czy dostępu do zaawansowanego sprzętu. Coraz większego znaczenia nabiera sposób, w jaki poszczególne rozwiązania współpracują ze sobą i wspierają codzienne funkcjonowanie placówki.

Cyfryzacja zmienia nie tylko sposób dokumentowania procesu leczenia, ale również zarządzania szpitalem, przepływu informacji i organizacji pracy personelu. Systemy informatyczne stają się jednym z kluczowych elementów infrastruktury medycznej, a ich niezawodność ma bezpośrednie znaczenie dla ciągłości działania placówki.

Szczególnym wyzwaniem pozostaje cyberbezpieczeństwo. Wraz z rozwojem cyfrowych usług i coraz większą liczbą połączonych ze sobą urządzeń oraz systemów rośnie potrzeba skutecznej ochrony danych i infrastruktury informatycznej.

Równie istotna jest kwestia finansowania modernizacji. Inwestycje technologiczne wymagają nie tylko środków na zakup i wdrożenie nowych rozwiązań, ale również zabezpieczenia kosztów ich utrzymania, aktualizacji oraz dalszego rozwoju. Bez długofalowego planowania nawet nowoczesna infrastruktura może nie przynieść oczekiwanych korzyści.

Przyszłość szpitalnictwa wymaga zatem myślenia o placówce jako o całości – od projektu budynku i wyposażenia medycznego, przez systemy informatyczne, po zarządzanie procesami i bezpieczeństwem.

Dwa dni debat o decyzjach, których nie można odkładać

XXII Forum Rynku Zdrowia to nie tylko dyskusje o największych problemach systemu, lecz także przestrzeń do wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce.

Program wydarzenia obejmuje sesje tematyczne, rozmowy z ekspertami, spotkania na Scenie Otwartej oraz debaty poświęcone wyzwaniom poszczególnych obszarów medycyny.

Tradycyjnie podczas Forum odbędzie się również uroczysta gala, w trakcie której wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia redakcji Rynku Zdrowia przyznawane osobom i inicjatywom mającym szczególny wpływ na rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

Redakcja Rynku Zdrowia przez oba dni wydarzenia będzie relacjonować najważniejsze dyskusje, prezentować wypowiedzi ekspertów i przybliżać propozycje zmian w systemie.

Szczegółowy program oraz transmisje są dostępne na stronie forumrynkuzdrowia.pl.

Autorka jest dziennikarką portalu rynekzdrowia.pl