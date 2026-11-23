19 listopada miały miejsce jednocześnie trzy otwarcia nowych placówek sieci w Polsce (Sanok, Pińczów i Piła), z których każda posiada niemal 650 m kw. powierzchni handlowej.

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Otwarcie kolejnych pięciu sklepów TEDi w Polsce

Nowe sklepy TEDi pojawiły się w naszym kraju w następujących lokalizacjach:

Sanok – park handlowy M Park Sanok przy ul. Karpackiej,

Pińczów – park handlowy Nida Park przy ul. Nowowiejskiej,

Piła – park handlowy BIG Piła przy ul. Strefa Lotnisko,

Ożarów Mazowiecki – park handlowy Atut Ożarów Mazowiecki przy ul. Poznańskiej (pierwszy sklep marki TEDi w tej miejscowości),

Brodnica – park handlowy S1 przy ul. Podgórnej.

Kolejne otwarcia sklepów wpisują się w strategię rozwoju sieci TEDi w Polsce. Zgodnie z nią wiele nowych placówek otwieranych jest nie tylko w dużych aglomeracjach, lecz także w mniejszych miejscowościach – miastach powiatowych i rozwijających się strefach podmiejskich. Ekspansja sieci w tych miejscach opiera się w dużej mierze na parkach handlowych i lokalnych centrach zakupowych.

TEDi planuje dalszą ekspansję w Polsce

Ostatnie otwarcia nowych sklepów TEDi nie oznaczają końca ekspansji sieci w naszym kraju. Jak podaje serwis WP Finanse, sieć w roku obrotowym 2026/2027 chce otworzyć w Polsce kolejnych 40 placówek, a zgodnie z długoterminowym planem w naszym kraju działać ma 600 sklepów TEDi.

Plany te potwierdzają, że Polska jest dla sieci jednym z kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. O fakcie tym, jak zauważa retailnet.pl, świadczy również fakt, że niemiecka grupa jest obecnie jednym z czołowych najemców powierzchni w parkach handlowych średniej wielkości.

Niemiecka sieć TEDi działa od 2004 r.

TEDi to niemiecka marka dyskontów niespożywczych prowadzona przez TEDi GmbH & Co. KG, spółkę z siedzibą w Dortmundzie. Jej nazwa pochodzi od Top Euro Discount. Sieć rozpoczęła swoją działalność w 2004 r. w Niemczech, a obecnie jej sklepy działają w kilkunastu europejskich krajach. W Polsce pierwszy sklep TEDi otwarty został w 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.

W placówkach sieci kupić można przede wszystkim artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły papiernicze, produkty do rękodzieła, zabawki, produkty drogeryjne i kosmetyczne oraz akcesoria na imprezy.