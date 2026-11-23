Sieć TEDi otworzyła w Polsce pięć nowych sklepów
19 listopada miały miejsce jednocześnie trzy otwarcia nowych placówek sieci w Polsce (Sanok, Pińczów i Piła), z których każda posiada niemal 650 m kw. powierzchni handlowej.
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Nowe sklepy TEDi pojawiły się w naszym kraju w następujących lokalizacjach:
Kolejne otwarcia sklepów wpisują się w strategię rozwoju sieci TEDi w Polsce. Zgodnie z nią wiele nowych placówek otwieranych jest nie tylko w dużych aglomeracjach, lecz także w mniejszych miejscowościach – miastach powiatowych i rozwijających się strefach podmiejskich. Ekspansja sieci w tych miejscach opiera się w dużej mierze na parkach handlowych i lokalnych centrach zakupowych.
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Ostatnie otwarcia nowych sklepów TEDi nie oznaczają końca ekspansji sieci w naszym kraju. Jak podaje serwis WP Finanse, sieć w roku obrotowym 2026/2027 chce otworzyć w Polsce kolejnych 40 placówek, a zgodnie z długoterminowym planem w naszym kraju działać ma 600 sklepów TEDi.
Plany te potwierdzają, że Polska jest dla sieci jednym z kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. O fakcie tym, jak zauważa retailnet.pl, świadczy również fakt, że niemiecka grupa jest obecnie jednym z czołowych najemców powierzchni w parkach handlowych średniej wielkości.
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TEDi to niemiecka marka dyskontów niespożywczych prowadzona przez TEDi GmbH & Co. KG, spółkę z siedzibą w Dortmundzie. Jej nazwa pochodzi od Top Euro Discount. Sieć rozpoczęła swoją działalność w 2004 r. w Niemczech, a obecnie jej sklepy działają w kilkunastu europejskich krajach. W Polsce pierwszy sklep TEDi otwarty został w 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.
W placówkach sieci kupić można przede wszystkim artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły papiernicze, produkty do rękodzieła, zabawki, produkty drogeryjne i kosmetyczne oraz akcesoria na imprezy.
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