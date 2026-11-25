MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ASTRAZENECA POLSKA

Starzenie się społeczeństwa zmienia perspektywę, z jakiej pracodawcy patrzą na zdrowie pracowników. Choroby przewlekłe przestają być wyłącznie problemem systemu ochrony zdrowia i stają się jednym z istotnych wyzwań dla rynku pracy. Od tego, jak państwo i przedsiębiorcy odpowiedzą na zmiany demograficzne, będzie zależeć m.in. dostępność kompetencji, stabilność zespołów i możliwość utrzymania aktywności zawodowej przez osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi. Dla pracodawców oznacza to konieczność zmiany podejścia: od zarządzania absencją chorobową do tworzenia warunków, w których pracownik mimo choroby może pozostać aktywny zawodowo.

Marta Jagnieża, dyrektorka HR w AstraZeneca Polska

Zdrowie pracowników to interes biznesu

W ciągu czterech lat liczba dni absencji chorobowej w Polsce wzrosła o 8 mln. Dla pracodawców znaczenie ma jednak nie tylko rosnąca skala tego zjawiska, ale również charakter nieobecności. Szczególnym wyzwaniem są krótkie, nieplanowane zwolnienia lekarskie, które utrudniają organizację pracy zespołów. Coraz większą rolę odgrywają także problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

Jednocześnie wraz ze zmianami demograficznymi rośnie znaczenie utrzymania w organizacjach osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Działy HR zajmują się więc zdrowiem pracowników nie tylko w kontekście benefitów pozapłacowych czy absencji chorobowej, ale także z myślą o zapewnieniu firmom odpowiedniej kadry. – Kompetencje, które mamy w danej organizacji, osoby, które dla nas pracują, to nasz największy atut – podkreśla Marta Jagnieża, dyrektorka HR w AstraZeneca Polska, w podkaście „Rzeczpospolitej”.

Zmienia się również zakres działań podejmowanych przez pracodawców. O ile wcześniej działania firm na rzecz zdrowia zatrudnionych koncentrowały się przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do prywatnej opieki medycznej, o tyle dziś coraz częściej obejmują profilaktykę, edukację zdrowotną czy wsparcie psychologiczne. Samo zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych nie rozwiązuje bowiem wszystkich problemów, z jakimi mierzy się osoba chorująca przewlekle. Diagnostyka, poszukiwanie odpowiedniego leczenia, regularne wizyty u specjalistów czy monitorowanie przebiegu choroby wymagają czasu. Pogodzenie tych obowiązków z życiem zawodowym w dużej mierze zależy od sposobu organizacji pracy.

Zatrzymać pracownika mimo choroby

W obliczu zmian demograficznych jednym z priorytetów pracodawców powinno być utrzymanie aktywności zawodowej osób z chorobami przewlekłymi. Nie każda diagnoza oznacza bowiem utratę zdolności do pracy. Niekiedy wystarczy zmiana warunków jej wykonywania, aby pracownik mógł nadal realizować swoje obowiązki. Firmy mają do dyspozycji wiele rozwiązań – od zapewnienia dodatkowych narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań, przez elastyczne godziny pracy, po możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Istotne są również rozwiązania pozwalające pracownikowi korzystać z opieki medycznej bez konieczności rezygnowania z całego dnia pracy. – Bardzo często korzystamy z takich opcji, kiedy pracownik musi wyjść do lekarza w ciągu dnia. Umawia się z przełożonym, informując go o tym, że wychodzi na chwilę. Następnie wraca i dalej pracuje – opowiada dyrektorka HR w AstraZeneca Polska.

Takie podejście wymaga jednak czegoś więcej niż wprowadzenia odpowiednich postanowień regulaminu pracy. Równie ważna jest kultura organizacyjna, w której korzystanie z dostępnych rozwiązań nie wiąże się z obawą przed negatywną oceną ze strony przełożonych czy współpracowników.

Dotyczy to szczególnie osób zmagających się z chorobami, o których wciąż trudno otwarcie rozmawiać, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Otwartość na rozmowę o zdrowiu może ułatwić pracownikom sygnalizowanie swoich potrzeb, a pracodawcom – dostosowanie form wsparcia do rzeczywistych problemów zatrudnionych. – Uczymy się tego wszyscy, mówiąc otwarcie o swoich chorobach i problemach zdrowotnych. Wcześniej często nie poruszano tych tematów. Teraz widzę, że to się zmienia. Czasami rozmawiamy o zdrowiu również w kontekście porady, którą możemy od siebie nawzajem uzyskać – zauważa Marta Jagnieża.

Pracodawcy mogą wzmacniać profilaktykę

Utrzymanie aktywności zawodowej w starzejącym się społeczeństwie wymaga jednak działań podejmowanych na długo przed wystąpieniem choroby. O ile pracodawcy mogą reagować na potrzeby zdrowotne zatrudnionych, o tyle kształtowanie postaw prozdrowotnych powinno rozpoczynać się jeszcze przed wejściem młodych ludzi na rynek pracy. Dużą rolę ma tu do odegrania państwo, które może prowadzić edukację zdrowotną w szkołach, tworzyć programy profilaktyczne i skutecznie informować o nich obywateli.

Firmy mogą wzmacniać te działania, ponieważ dorośli znaczną część dnia spędzają w pracy. Organizowanie spotkań edukacyjnych poświęconych poszczególnym schorzeniom, wspieranie aktywności fizycznej czy umożliwienie wykonywania badań profilaktycznych w godzinach pracy to przykłady działań, których efekty mogą wykraczać poza samą organizację. Zaangażowanie w profilaktykę nie musi być przy tym domeną dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw dysponujących rozbudowanymi działami HR. Mniejsze firmy mogą korzystać z doświadczeń innych pracodawców, nawiązywać współpracę z fundacjami czy wprowadzać rozwiązania organizacyjne ułatwiające pracownikom dbanie o zdrowie.

Problemem pozostaje jednak niewielkie zainteresowanie badaniami profilaktycznymi. Zwiększanie ich dostępności nie zawsze przekłada się na większe zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników. Wyzwaniem jest więc nie tylko poszerzanie oferty programów zdrowotnych, ale także znalezienie skutecznych sposobów motywowania ludzi do korzystania z nich. – Na mnie najlepiej działa, kiedy rozmawiamy wśród koleżanek i kolegów i ktoś mówi, że właśnie był na badaniach profilaktycznych, i do tego zachęca. Nie do końca działają na mnie natomiast reklamy telewizyjne – przyznaje dyrektorka HR.

Zdrowy styl życia nie zastąpi badań

Wiele o podejściu pracowników do profilaktyki mówią doświadczenia samej branży farmaceutycznej. Mogłoby się wydawać, że w przedsiębiorstwach, których działalność jest bezpośrednio związana z ochroną zdrowia, świadomość znaczenia badań profilaktycznych jest powszechna. Tymczasem nawet w obrębie jednej organizacji widoczne są pod tym względem różnice.

Jak wskazuje Marta Jagnieża, w AstraZeneca większe zainteresowanie inicjatywami prozdrowotnymi wykazują pracownicy, którzy na co dzień współpracują z lekarzami i badaczami. Trudniej natomiast dotrzeć do osób zatrudnionych w działach wspierających działalność przedsiębiorstwa, takich jak finanse czy HR. Zaskakujące są również różnice pokoleniowe. Większe zainteresowanie zdrowym stylem życia wśród młodszych pracowników niekoniecznie idzie w parze z częstszym wykonywaniem badań. – Kiedy mówimy o działaniach profilaktycznych związanych ze zdrowiem, nadal większy udział w nich widzę wśród osób nieco starszych – mówi ekspertka.

Jednym z narzędzi, które mogłyby pomóc w upowszechnieniu profilaktyki wśród osób aktywnych zawodowo, jest medycyna pracy. Jej rola nie musi ograniczać się do oceny zdolności pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Może również odgrywać istotną rolę we wczesnym wykrywaniu problemów zdrowotnych. Warunkiem lepszego wykorzystania tego potencjału byłoby jednak bardziej kompleksowe spojrzenie na pacjenta i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami opieki medycznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób zmagających się z więcej niż jedną chorobą przewlekłą, korzystających z pomocy lekarzy różnych specjalności.

Ułatwić powrót do pracy po chorobie

Nie zawsze jednak można uniknąć przerwy w pracy. Wówczas wyzwaniem dla pracodawcy staje się stworzenie odpowiednich warunków do powrotu po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. W szybko zmieniającym się środowisku biznesowym nawet kilkumiesięczna przerwa może oznaczać konieczność odnalezienia się w nowych realiach. W tym czasie mogą się zmienić nie tylko zakres obowiązków i wykorzystywane narzędzia, ale także struktura zespołu i kompetencje potrzebne do wykonywania zadań.

Rozwiązaniem może być wykorzystanie procesu wdrożeniowego, tzw. onboardingu, kojarzonego dotąd przede wszystkim z zatrudnianiem nowych osób. W przypadku pracowników powracających po dłuższej nieobecności powinien on obejmować m.in. przedstawienie zmian, jakie zaszły w organizacji, ponowne wdrożenie pracownika w obowiązki i przeznaczenie większej ilości czasu na spotkania z przełożonym.

Równie ważne jest jednak, by wspierać pracownika z poszanowaniem jego prywatności. Nie każdy pracownik będzie chciał rozmawiać o swojej chorobie, a potrzeby poszczególnych osób, nawet zmagających się z podobnymi problemami zdrowotnymi, mogą być zupełnie inne. – Ja jako przełożona mogę domyślać się, jakiego rodzaju wsparcie będzie potrzebne, i mogę nie mieć racji. Dlatego staram się o to po prostu zapytać, dając pracownikowi przestrzeń do powiedzenia, czy w ogóle chce na ten temat rozmawiać i jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje – wyjaśnia Marta Jagnieża.

Odpowiedzialność nie tylko pracodawców

Przygotowanie rynku pracy na konsekwencje zmian demograficznych nie jest zadaniem, któremu przedsiębiorcy mogą sprostać samodzielnie. Nawet najbardziej elastyczne środowisko zawodowe nie zastąpi sprawnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia, zapewniającego dostęp do wczesnej diagnostyki, skutecznego leczenia i odpowiedniej opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi. Z drugiej strony inwestycje państwa w profilaktykę nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeżeli obywatele nie będą korzystali z dostępnych narzędzi, a organizacja pracy będzie utrudniała im dbanie o zdrowie. – To, czy mam możliwość skorzystania z różnych programów, jest ważne, ale czy skorzystam, zależy już ode mnie – podkreśla ekspertka.

Współpraca państwa, pracodawców i samych pracowników powinna więc obejmować kolejne etapy życia – od kształtowania świadomości zdrowotnej w dzieciństwie, przez profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób, po stworzenie warunków do pracy mimo choroby. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność uwzględnienia zdrowia pracowników w strategii zarządzania – nie jako kolejnego benefitu, lecz jako elementu budowania odporności firmy na zmiany demograficzne. Im wcześniej pracodawcy zaczną dostosowywać środowisko pracy do potrzeb osób z chorobami przewlekłymi, tym lepiej będą przygotowani na funkcjonowanie w starzejącym się społeczeństwie. – Już teraz powinniśmy tworzyć środowisko, w którym wspieranie pracowników z chorobami przewlekłymi będzie w przyszłości normą, a nie dodatkowym programem – podsumowuje Marta Jagnieża.

Zuzanna Świerczek

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ASTRAZENECA POLSKA