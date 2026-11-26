Jak informuje stacja CBS News, decyzja regulatora przybliża realizację planów Elona Muska, który chce wykorzystać energię słoneczną w kosmosie do zasilania systemów przetwarzania danych. Szef SpaceX z zadowoleniem przyjął rozstrzygnięcie komisji, podkreślając, że „będzie to ogromnym atutem dla Ameryki i całego świata”.

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– Dziś, po raz pierwszy w historii, FCC zatwierdziła wniosek SpaceX o umieszczenie na orbicie miliona satelitów, które stworzą centra danych w przestrzeni kosmicznej – napisał na platformie X przewodniczący komisji Brendan Carr.

Z wcześniejszej dokumentacji regulatora, na którą powołuje się CBS News, wynika, że nowe jednostki będą odpowiadać za zdalne przesyłanie danych pomiarowych, śledzenie oraz nawigację. Mają także komunikować się z innymi satelitami, w tym z urządzeniami tworzącymi sieć internetową Starlink. Według dokumentów złożonych przez SpaceX w maju w związku z planowanym wejściem na giełdę (IPO), wynoszenie pierwszych satelitów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji rozpocznie się już w 2028 roku.

Odpowiedź na potrzeby AI i protesty na Ziemi

Przedstawiciele SpaceX ocenili w dokumentacji giełdowej, że orbitalne centra danych pozwolą zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie sektora sztucznej inteligencji (AI) na moc obliczeniową. Zaznaczyli przy tym, że kosmiczne instalacje będą generować energię wydajniej niż obiekty budowane na Ziemi, które w Stanach Zjednoczonych stały się źródłem licznych sporów.

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Plany stawiania tysięcy centrów danych na potrzeby AI wywołują bowiem coraz silniejszy sprzeciw amerykańskich społeczności lokalnych. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycje zmienią charakter ich miejscowości, będą generować uciążliwy hałas oraz doprowadzą do skokowego wzrostu zużycia prądu i wody. CBS News przypomina, że podczas listopadowych wyborów wyborcy w USA poparli szereg lokalnych inicjatyw ograniczających rozbudowę tego typu infrastruktury.