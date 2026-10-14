Na sprawę zwraca uwagę serwis Trójmiasto.pl i wyjaśnia, że radiosonda meteorologiczna to przeznaczone do prognozowania pogody jednorazowe urządzenie pomiarowe, które wypuszczane jest w atmosferę przez służby pogodowe, w tym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Radiosonda meteorologiczna: Co to za urządzenie?

Do radiosondy meteorologicznej przyczepiany jest duży balon wypełniony wodorem lub helem, dzięki któremu urządzenie unosi się na wysokość ponad 30 km. W czasie swojego lotu mierzy temperaturę, wilgotność, ciśnienie, a także prędkość wiatru. Zebrane w ten sposób dane przesyłane są do naziemnych odbiorników drogą radiową.

Jak wyjaśnia serwis Obserwator IMGW, balon unoszący radiosondę, wraz ze wzrostem wysokości i spadkiem ciśnienia, powiększa się. Na wysokości ok. 35 km balon pęka, a jego resztki wraz z urządzeniem spadają na ziemię. Balon przy silnym wietrze może pokonać dystans ponad 200 km.

Radiosondy meteorologiczne wypuszczane są z ok. 1300 stacji pomiarowych na całym świecie, w tym czterech w Polsce – w Łebie, Legionowie, Tarnowie i we Wrocławiu.

Tyle może być warta znaleziona radiosonda meteorologiczna

Radiosonda meteorologiczna składa się m.in. z czujników, nadajnika radiowego, baterii i modułu GPS. Zakup tego rodzaju nowego urządzenia może kosztować instytucję, jak podaje Trójmiasto.pl, od 800 do 1500 zł.

Wartość używanych radiosond spada jednak do 50-120 zł. Służby meteorologiczne nie są najczęściej zainteresowane odkupem zużytych radiosond. Ich zakupem zainteresowani bywają czasami elektronicy i krótkofalowcy. Przed wystawieniem na sprzedaż urządzenia należy sprawdzić znajdujące się na nim oznaczenia i ustalić, czy można nim bez przeszkód dysponować.

Znalezienie radiosondy meteorologicznej. O tym trzeba pamiętać

Radiosonda meteorologiczna jest urządzeniem bezpiecznym dla człowieka. W jej identyfikacji pomóc mogą oznaczenia znajdujące się na obudowie.

Po znalezieniu urządzenia warto zadbać o odpowiednią utylizację. Należy odciąć wykonane ze sztucznych tworzyw pozostałości balonu i taśm, które mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla dzikich zwierząt. Powinno się wyrzucić je do pojemnika na plastikowe odpady.

Samo urządzenie, które zazwyczaj zawiera baterie, również wymaga właściwej utylizacji. Nie można wyrzucać go do kosza przeznaczonego na odpady zmieszane. Najlepiej bezpłatnie oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Zachowania szczególnych środków ostrożności wymaga sonda wisząca na napowietrznych liniach wysokiego napięcia. Urządzenia pod żadnym pozorem nie należy wówczas dotykać czy próbować strącać na ziemię. Może to bowiem zakończyć się śmiertelnym porażeniem prądem. Najlepiej zachować odpowiedni dystans i powiadomić służby. Tak samo należy zachować się w sytuacji, gdy znaleziony przedmiot wzbudza wątpliwości, ma nietypowe elementy lub jest uszkodzony.