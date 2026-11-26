O kierunku rozwoju gospodarki będą coraz silniej decydować niedobory pracy, energii, infrastruktury i kapitału. To właśnie technologie pozwalające przezwyciężyć te ograniczenia mają szansę wyznaczyć kolejną falę inwestycji. Potwierdzenie tej diagnozy można znaleźć w prognozach BlackRock Investment Institute.

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W tegorocznym przeglądzie połowy roku analitycy największego zarządzającego aktywami na świecie opisują gospodarkę jako „świat niedoboru”, w którym rosnące megatrendy zderzają się z ograniczeniami podaży. Sztuczna inteligencja obiecuje obfitość, ale droga do niej prowadzi przez niedobór. Larry Fink, współzałożyciel BlackRocka, w liście do akcjonariuszy dodaje do tego polityczny kontekst: świat reorganizuje się wokół samowystarczalności, a to kosztuje.

Z diagnozy InnoEnergy wynika prosta zasada na 2027 r.: zamiast pytać, co jest modne, warto pytać, czego brakuje i kto potrafi ten brak tanio uzupełnić. Każdy trwały niedobór jest zaproszeniem do przełomu technologicznego.

Cztery niedobory, które zdefiniują 2027 rok

Po pierwsze – tania energia. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) przemysł energochłonny w UE płacił w 2025 r. za prąd średnio ponad dwa razy więcej niż w USA i prawie o połowę więcej niż w Chinach. Wiosną 2026 r. zamknięcie cieśniny Ormuz przyniosło drugi szok energetyczny w ciągu czterech lat. Do tego 1 stycznia 2027 r. wchodzi zakaz długoterminowych kontraktów na rosyjski LNG, a jesienią – na gaz rurociągowy. Europa nie ma taniej energii z importu. Musi ją sobie zbudować. Dotyczy to także transportu, który wciąż jeździ niemal wyłącznie na importowanej ropie.

Foto: PAP

Po drugie – woda. Niedobór wody dotyka co roku średnio ok. 30 proc. terytorium UE i jednej trzeciej jej mieszkańców. Takie są szacunki Europejskiej Agencji Środowiska. Źle w tym kontekście wygląda Polska: nasz kraj ma jedne z najmniejszych zasobów w Unii: ok. 1600 m³ odnawialnej wody na mieszkańca rocznie, a w latach suszy poniżej 1000 m³.

Woda to także żywność: susza coraz częściej decyduje o plonach, a nawozy, bez których nie ma wydajnego rolnictwa, produkuje się w dużej mierze z importowanego gazu. Tymczasem fabryki chipów, baterii, wodoru i centra danych potrzebują nie tylko energii, ale też ogromnych ilości wody o wysokiej czystości. Bruksela już zapowiada standardy zużycia wody dla centrów danych i cel poprawy efektywności wodnej o 10 proc. do 2030 r.

Po trzecie – ludzie. Siła robocza w Europie się kurczy. Komisja Europejska szacuje, że do 2050 r. UE będzie tracić średnio 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym rocznie. Bez migracji ten ubytek byłby dwa razy większy. Brakuje spawaczy, elektryków, operatorów maszyn, monterów sieci, czyli tych, bez których nie zbuduje się nowej energetyki ani przemysłu. Tej luki nie zamkną same szkolenia i migracja. Zamknie ją automatyzacja. I to właśnie ona, bardziej niż jakakolwiek pojedyncza technologia, zdecyduje o konkurencyjności europejskiego przemysłu w najbliższej dekadzie.

Po czwarte – infrastruktura. Znowu trzeba powołać się na wyliczenie Komisji Europejskiej. Według jej szacunków do 2030 r. europejskie sieci elektroenergetyczne potrzebują 584 mld euro inwestycji. Czas oczekiwania na duże transformatory wzrósł od 2021 r. trzykrotnie. We Frankfurcie, Londynie, Amsterdamie, Paryżu i Dublinie przyłączenie nowego centrum danych do sieci może trwać siedem do dziesięciu lat, kilka razy dłużej niż jego budowa.

Wąskim gardłem nie jest już pomysł ani pieniądz, tylko kabel, stacja i pozwolenie. A coraz częściej także surowiec: miedź i metale krytyczne, które Europa w większości sprowadza, a Chiny w 2025 r. pokazały, że potrafią ograniczyć ich eksport.

Sztuczna inteligencja jako… wielki pochłaniacz

AI nie tworzy tych niedoborów. To duże uproszczenie. AI te niedobory gwałtownie pogłębia. Jak bardzo, pokazują prognozy MAE: według Agencji zużycie prądu przez centra danych na świecie wzrośnie ponad dwukrotnie do 2030 r., do ok. 945 TWh – więcej niż zużywa dziś cała Japonia. Wspomniany wcześniej BlackRock za „najgorętsze” trendy inwestycyjne uznaje właśnie wąskie gardła rozbudowy AI: energię, sieci, chipy i centra danych. Trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy z tych elementów jest dziś dobrem rzadkim.

Elon Musk mówi to samo, ale językiem inżyniera. W Davos w styczniu ostrzegał, że wkrótce świat będzie produkował więcej chipów, niż da się zasilić energią. We wrześniu na forum G20 przytoczył szacunki, według których w 2027 r. zabraknie ok. 15 GW mocy dla nowych centrów obliczeniowych. Jeśli ma rację, przyszły rok będzie pierwszym, w którym o tempie rozwoju AI zdecyduje energetyka, a nie informatyka.

W czerwcowym raporcie o bezpieczeństwie energetycznym BlackRock wyciąga z tego wniosek dla inwestorów, który zgodny jest z przewidywaniami analityków InnoEnergy: w krótkim terminie rynek nagradza pewność dostaw, elastyczność i odporność. W dłuższym – elektryfikację, krajowe źródła mocy, sieci i magazyny energii, czyli wszystko, co zmniejsza zależność od importowanego paliwa. To ważne rozróżnienie. Spora część wartości trafi nie do twórców kolejnych modeli językowych, ale do tych, którzy dostarczą im prąd, chłodzenie i przyłącze.

W poszukiwaniu przełomu. Na co postawić?

Każdy niedobór wskazuje kierunek dla innowacji. Wygrywać będą rozwiązania, które uzupełniają brak taniej niż kosztuje jego import, a nie te, które istnieją tylko dzięki dotacjom.

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Zamiast na taniej energii powinnyśmy skupić się na zapewnieniu energii dostępnej w odpowiednim czasie. Skoro prąd w Europie jest drogi, ale coraz częściej bywa też darmowy lub ujemny w słoneczne południe, wartością staje się przesunięcie go w czasie. Magazyny ciepła zamieniające tanią energię w parę przemysłową, wysokotemperaturowe pompy ciepła, oprogramowanie sterujące elastycznym popytem fabryk i budynków, długoterminowe magazyny wykraczające poza lit, geotermia nowej generacji.

Zamiast nowej wody powinniśmy zadbać o odzyskiwanie wody. Recykling wody przemysłowej, chłodzenie centrów danych bez wody, inteligentne liczniki i wykrywanie wycieków, precyzyjne nawadnianie oparte na danych satelitarnych. Podobnie w rolnictwie: mniej wody i nawozów, więcej danych i precyzji. To rynek, który w Europie dopiero powstaje, a regulacje będą go napędzać.

Zamiast rąk do pracy stawiajmy na automatyzację tam, gdzie jej jeszcze nie ma. Nie humanoidy z pokazów, ale roboty i przemysłowa AI w istniejących, starszych zakładach, roboty do inspekcji sieci, prefabrykowane stacje transformatorowe, cyfrowe bliźniaki fabryk. Najtrudniej o ludzi w miejscach, gdzie automatyzacja jest dziś najsłabsza. To prawdopodobnie największy i wciąż najmniej doceniany rynek tej dekady.

Równolegle do budowy nowej infrastruktury zadbajmy o lepsze wykorzystanie już istniejącej. Technologie zwiększające przepustowość obecnych linii, przewodniki nowej generacji, elastyczne umowy przyłączeniowe, energia wytwarzana i magazynowana na miejscu w zakładzie. Każdy megawat, którego nie trzeba przesyłać nową linią, jest dziś warty więcej niż kiedykolwiek.

Co przyniesie 2027 rok?

Jeśli Elon Musk ma rację, na rynku zabraknie mocy dla kilkunastu gigawatów nowych serwerów. Nie wiemy, jak długo potrwają napięcia wokół Ormuzu, kiedy ustabilizują się ceny gazu ani jak szybko schłodzi się gorączka inwestycji w AI. Ale niezależnie od tych niewiadomych 2027 r. będzie rokiem, w którym rachunek za niedobór stanie się bardziej widoczny: w cenach energii dla przemysłu, w kolejkach do przyłączeń, w zakazach podlewania, w cenach żywności i w ogłoszeniach o pracę, na które nikt nie odpowiada.

Dla inwestorów oznacza to przesunięcie uwagi. Zamiast ścigać najszybciej rosnące wyceny, warto szukać spółek, które sprzedają brakujący zasób – i to klientom, dla których brak tego zasobu jest bolesny już dziś, a nie dopiero w prognozach.

Niedobór polską przewagą?

Polska odczuwa te niedobory wyjątkowo wyraźnie. Mamy duży, energochłonny przemysł i drogi prąd. Niemal całą ropę sprowadzamy z zagranicy. Mamy mało wody, a centralna część kraju regularnie zmaga się z suszą. A jednocześnie jesteśmy jednym z największych producentów żywności w Unii, więc susza i drogie nawozy są dla nas sprawą gospodarczą, nie tylko klimatyczną. Mamy rynek pracy, który już dziś szuka inżynierów i techników za granicą. Mamy sieci, które trzeba jednocześnie rozbudować dla morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu i nowych centrów danych.

Ale ta sama lista braków jest naszą szansą. Kraj, który pierwszy rozwiąże własny niedobór, ma gotowy produkt na eksport do reszty regionu. Polskie zakłady mogą być miejscem pilotażowych wdrożeń magazynów ciepła, odzysku wody czy automatyzacji starszych linii produkcyjnych.

Mamy jednego z największych producentów miedzi w Europie, a w produkcji baterii i autobusów elektrycznych jesteśmy w europejskiej czołówce. Polskie uczelnie techniczne mają kompetencje w energetyce, metalurgii i automatyce. A środkowoeuropejski rynek elastyczności i efektywności jest wciąż znacznie mniej zatłoczony niż niemiecki czy holenderski.

Świat niedoboru nie jest światem stagnacji. To świat, w którym znów płaci się za inżynierię, a nie tylko za skalę. Kto w 2027 r. będzie szukał przełomu, powinien zacząć od prostego pytania: czego zabraknie mojemu klientowi w przyszłym roku? I czy potrafię mu to dostarczyć taniej niż ktokolwiek inny?