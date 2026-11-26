Na początek przykład: oto rolnik, który ma oborę na 30 krów i chciałby zwiększyć produkcję. Za powiększeniem stada przemawia ekonomia, tyle że obora wymaga modernizacji. Rzecz w tym, że znajduje się ona w środku wsi, w sąsiedztwie domów mieszkalnych, i nie ma możliwości jej rozbudowy. Na szczęście rolnik ma też ziemię poza wsią i tam mógłby postawić nowoczesny obiekt. Czy postawi – to z kolei zależy od ustaleń planu ogólnego gminy.

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To jeden z problemów, na które zwraca uwagę sektor rolno-spożywczy w związku z reformą planowania przestrzennego.

Rolnicy nie zawsze świadomi konsekwencji

Wprowadzona w 2023 r. reforma miała zapewnić większy ład przestrzenny i ograniczyć przypadkowość zabudowy. Nie wszystkie gminy dysponowały miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; wiele inwestycji realizowano na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. Nowym dokumentem, który ma uporządkować politykę przestrzenną samorządów, jest plan ogólny gminy. Ma on status aktu prawa miejscowego; jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych oraz wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Proces ten przebiega jednak wolniej, niż zakładano. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii do 31 sierpnia 2026 r. uchwalono i opublikowano 877 planów ogólnych, a to jest 35,37 procent wszystkich gmin w Polsce.

Zastrzeżeń nie budzi idea uporządkowania przestrzeni. Wątpliwości dotyczą tego, jak w planach ogólnych uwzględniane są przyszłe potrzeby gospodarcze gmin, w tym potrzeby rolnictwa. Jednym z problemów, na które wskazują eksperci, jest niedostateczna świadomość właścicieli gruntów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze znaczenia nowych dokumentów i konsekwencji ich zapisów. Rolnicy, którzy od lat prowadzą gospodarstwa, nie zawsze widzą potrzebę zgłaszania uwag do projektów planów. Zakładają, że skoro dziś mogą prowadzić swoją działalność, to w przyszłości też będą mogli ją rozwijać.

Tymczasem ustalenia planu ogólnego mogą wpływać na możliwości inwestowania, a także na wartość posiadanych nieruchomości. Dotyczy to też właścicieli, którzy dziś inwestycji nie planują, ale w przyszłości może chcieliby gospodarstwo rozbudować, przekazać następcom albo sprzedać część gruntów. Wygląda na to, że zabrakło szerszej kampanii informacyjnej, która uświadomiłaby mieszkańcom, jaką wagę mogą mieć te zmiany i jakie znaczenie ma ich udział w konsultacjach społecznych. Kolejna sprawa: na etapie opracowywania dokumentów nie zawsze uwzględnia się potrzeby rozwojowe rolnictwa w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. To, że rolnik zachowa grunty, nie oznacza, że będzie miał zapewnione warunki do rozwoju rolnictwa. A gospodarstwa potrzebują przestrzeni na budynki inwentarskie, silosy, magazyny, biogazownie czy niewielkie zakłady przetwórcze. Problem dostrzega Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W komunikacie z 4 maja 2026 r. resort poinformował, że opiniując projekty planów ogólnych, zwraca uwagę m.in. na zbyt małą liczbę stref rolniczych, wprowadzanie zabudowy nierolniczej na terenach rolniczych, brak możliwości uzupełniania zabudowy w gospodarstwach oraz parametry zabudowy utrudniające rozwój produkcji. Z tym, że ostateczne decyzje należą do samorządów.

Wieś jako miejsce życia i pracy

Problemy związane z planowaniem przestrzennym wynikają z przemian, jakie zachodzą na polskiej wsi. Zmniejsza się liczba osób utrzymujących się z rolnictwa, przybywa mieszkańców niezwiązanych z produkcją rolną. Dawne gospodarstwa zmieniają się w nieruchomości mieszkalne i rekreacyjne. Zmieniają się również oczekiwania wobec najbliższego otoczenia. Zdarza się, że prowadzi to do konfliktów między mieszkańcami a rolnikami. Przedmiotem sporów są zapachy, hałas, prace polowe prowadzone w godzinach nocnych. Sprzeciw budzi budowa nowych obiektów inwentarskich, nawet jeśli mają powstać poza zwartą zabudową wsi.

O problemach społecznych świadczą podjęte na szczeblu państwowym inicjatywy legislacyjne. W Sejmie znalazły się dwa projekty: prezydencki projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi oraz rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Ich pierwsze czytanie odbyło się 15 września 2026 r. Z perspektywy rozwoju rolnictwa ochrona działalności prowadzonej w istniejących gospodarstwach rozwiązuje jednak tylko część problemu. Ważna jest też możliwość realizacji nowych inwestycji.

W wielu gospodarstwach, zwłaszcza mniejszych, budynki inwentarskie znajdują się w centrum miejscowości. Przez lata wokół nich powstawała zabudowa mieszkaniowa. Dziś, gdy gospodarstwa się powiększają, a produkcja wymaga modernizacji, przeniesienie części działalności poza obręb wsi mogłoby ograniczyć konflikty sąsiedzkie. Pod warunkiem, że takie możliwości będą uwzględnione w dokumentach planistycznych.

Coraz większa część produkcji rolnej w Polsce skupia się w większych gospodarstwach, które są nastawione na sprzedaż. Decydują o tym koszty produkcji i konieczność sprostania konkurencji. Nawet rolnicy, którzy nie planują powiększać gospodarstw, z czasem będą musieli wymieniać zużyty sprzęt, modernizować budynki. W nowoczesnych oborach, chlewniach i fermach drobiu można produkować taniej i zapewnić zwierzętom lepsze warunki mimo mniejszego zużycia wody i energii. Jeśli rolnicy nie będą mogli budować nowych obór czy chlewni, to pozostaną stare, często bardziej uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska.

Skutki dla całej gospodarki

Sprzeciwy mieszkańców budzą też budowy biogazowni i biometanowni rolniczych. A przecież dzięki nim rolnicy mogą wytwarzać energię np. z obornika i gnojowicy, płacić mniej za prąd, ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców energii i lepiej zadbać o środowisko.

W listopadzie 2026 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego sposobu wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy w planach ogólnych gmin. Proponowane zmiany mają m.in. umożliwić szersze uwzględnianie istniejących budynków gospodarstw rolnych przy wyznaczaniu tych obszarów. Rolnicy zwracali uwagę, że zbyt wąskie wyznaczanie stref zabudowy zagrodowej utrudnia budowę nowoczesnych obiektów inwentarskich.

Ograniczenia w rozwoju gospodarstw mogą mieć skutki dla całej polskiej gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza hodowli zwierząt, od której zależy część przemysłu spożywczego. Jeśli rolnicy nie będą mogli modernizować gospodarstw, coraz trudniej będzie im konkurować na rynku, a część z nich może w ogóle zrezygnować z produkcji. Jeśli mleczarnie, ubojnie i zakłady mięsne będą miały mniej krajowego surowca, stracą producenci zbóż i pasz, firmy transportowe i przedsiębiorstwa świadczące usługi dla rolnictwa.

Dziś jeszcze Polska ma silny przemysł spożywczy i zajmuje ważne miejsce na europejskim rynku żywności. Żeby tę pozycję utrzymać, muszą się rozwijać zakłady przetwórcze, oraz gospodarstwa, które dostarczają tym zakładom surowiec.

Dziś brak danych o tym, ile gmin w swoich planach ogólnych ogranicza możliwość rozwoju hodowli zwierząt. A jest to ważne, ile terenów przeznaczono na działalność rolniczą i co rolnicy będą mogli na nich wybudować. Plany ogólne można zmieniać, ale to kosztuje, no i wymaga czasu. Stąd już podczas ich tworzenia należy brać pod uwagę przyszłe potrzeby rolnictwa. Nie wystarczy chronić ziemię rolną, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Ważne, czy rolnicy, którzy na tej ziemi gospodarują, będą mieli szansę się rozwijać. Prawdopodobnie gospodarstw będzie mniej, dlatego tak istotne jest, by mogły one inwestować, unowocześniać produkcję i być konkurencyjnymi dla międzynarodowych rynków. Na nich opiera się przyszłość polskiego przemysłu spożywczego.