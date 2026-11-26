„To już koniec! No, prawie. Produkcja »The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum« oficjalnie dobiegła końca. Tylko w kinach od grudnia 2027 r.” – napisało Warner Bros. w serwisie X. Do swojego wpisu dołączyło krótkie, zabawne nagranie. Widać na nim, jak członkowie ekipy pakują plan zdjęciowy oraz słychać głos samego Golluma, który nie chce opuścić swojej przyczepy.

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Koniec zdjęć do nowego filmu z cyklu „Władca Pierścieni”. Premiera filmu w grudniu 2027 r.

Produkcję fantasy „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” reżyseruje Andy Serkis, który ponownie, dzięki technologii motion capture, wciela się także w rolę tytułowego Golluma. W roli tej po raz pierwszy wystąpił ponad 20 lat temu.

Akcja najnowszej produkcji rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w filmie „Hobbit: Bitwy Pięciu Armii” a „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”. Najnowsza opowieść, jak informuje serwis Filmweb, koncentruje się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba przez Aragorna i Gandalfa, którzy próbują odnaleźć Golluma.

Film ma trafić do kin w Stanach Zjednoczonych 17 grudnia 2027 r.

Obsada filmu „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Większość aktorów wróci do swoich ról

W „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” zobaczymy zarówno aktorów znanych z wcześniejszych filmów serii, jak i zupełnie nowe twarze. Oprócz Andy’ego Serkisa, w obsadzie znaleźli się: Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins), Jamie Dornan (Strider, czyli młody Aragorn), Leo Woodall (Halvard), Kate Winslet (Marigol), Lee Pace (Thranduil) oraz Anya Taylor-Joy (Seren).

Jednym z producentów filmu jest Peter Jackson. Z kolei jego wieloletni współpracownicy (Philippa Boyens, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou i Fran Walsh) są autorami scenariusza.