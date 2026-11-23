Rolnicy coraz częściej zwracają uwagę, że problemem nie jest wyłącznie cena oferowana w skupie, ale wysokie koszty produkcji, jak również konkurencja ze strony importowanych produktów, nawet nie koniecznie do naszego kraju, ale szerzej do Unii Europejskiej, która jest naszym największym odbiorcą. Warto bowiem wiedzieć, że aż 75 proc. polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych trafia na rynek UE. Z tego 25 proc. do Niemiec. A w samych zbóż w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy do Niemiec 40 proc. Poza tym rolnictwo precyzyjne staje się też ważnym elementem modernizacji gospodarstw, a jego praktyczne znaczenie będzie zależało przede wszystkim od tego, czy inwestycje przełożą się na niższe koszty i większą efektywność produkcji. Tak się dzieje, choć jak pokazuje praktyka, do pełnego wykorzystania technologii choćby już tych „zainstalowanych”, sporo jeszcze brakuje.

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W pszenicy sprzedaż nadal zależy od odbiorców

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja zbóż ogółem w Polsce w 2026 r. została oszacowana na 35,5 mln t, czyli o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Ale trzeba też brać pod uwagę, że poprzednie zbiory były rekordowe i stąd już w wieloleciu bilanse nie wyglądają tak źle. Na początku listopada przykładowe średnie krajowe stawki skupu wynosiły około 900 zł/t netto za pszenicę konsumpcyjną i 890 zł/t za paszową. Różnice między nimi były wyjątkowo niewielkie, ponieważ z powodu niskiej podaży ziarna na rynku krajowym, to mieszalnie pasz, a nie młyny, dyktowały ceny na rynku wewnętrznym.

Wszystkie oczy zwrócone były na problemy dotyczące eksportu ziarna z basenu Morza Czarnego. To te wydarzenia w ostatnich tygodniach ponownie zdominowały percepcję postrzegania cen, na które też patrzyli nasi rolnicy, i wstrzymywali sprzedaż surowca ze swoich magazynów. Bo ewentualne przywrócenie swobodniejszego eksportu z Rosji i Ukrainy może zwiększyć konkurencję o odbiorców, którzy obecnie poszukują alternatywnych dostawców. Na przykład według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) zapasy końcowe pszenicy w tych dwóch krajach w sezonie 2026/2027 mają wynieść łącznie 25,2 mln t, czyli o 72 proc. więcej niż zakładano jeszcze w lipcu.

W październiku pojawiła się też zapowiedź sprzedaży pszenicy do Egiptu. To dobra informacja dla naszego rynku, tylko pytanie jak ona będzie realizowana. Generalnie wiemy, że spółka Elewarr podpisała umowę obejmującą eksport kilkuset tysięcy ton polskiego zboża. Towar ma zostać wysłany drogą morską przez Gdański Agro Terminal jeszcze w tym roku, a w dalszej perspektywie, jak mówiła portalowi farmer.pl Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa, rozważana jest współpraca obejmująca nawet 2 mln t pszenicy. Dla krajowego rynku ważne będzie zatem czy kontrakt ten stanie się faktem i czy również zapoczątkuje regularny eksport ziarna, do kraju, który jest przecież największym importerem pszenicy na świecie. Dlaczego? Ponieważ każdy dodatkowy kanał zbytu ma znaczenie, gdyż jeszcze niedawno mówiliśmy o kilkumilionowej nadwyżce zboża z poprzedniego sezonu.

Zmiany na rynku kukurydzy

Polska osiągnęła w tym roku pozycję największego producenta tego gatunku w Europie, a łączna powierzchnia uprawy, uwzględniająca również kukurydzę na kiszonkę, przekroczyła rekordowe 2 mln ha. Duży potencjał produkcyjny oznacza jednak również konieczność zagospodarowania znacznych ilości ziarna. Mirosław Marciniak – analityk z InfoGrain mówił farmer.pl, że krajową nadwyżkę kukurydzy szacuje on na około 3,5 mln t. To właśnie sprzedaż tej ilości będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla krajowego rynku. Jednocześnie zapotrzebowanie ze strony państw Unii Europejskiej może być stosunkowo duże. Według szacunków tego samego analityka importowe potrzeby UE mogą sięgnąć 25-26 mln ton. Wynika to między innymi z niższej produkcji w części krajów członkowskich, w tym przede wszystkim we Francji, która do niedawna była liderką produkcji tego gatunku. Nie można jednak zapomnieć, że na europejski rynek trafiają dostawy ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Ich obecność ogranicza możliwości sprzedaży europejskiego surowca i może hamować wzrost cen. Ważna jest również sytuacja ukraińska. - Jeżeli Ukraina się nie odblokuje w najbliższych miesiącach, to jest szansa, że popyt na polską kukurydzę w eksporcie będzie utrzymany – ocenił. Ale my też mamy swoje problemy, które nasiliły się pod koniec października, kiedy pojawiły się niedobory propanu, a koszty suszenia zaczęły gwałtownie rosnąć. Cena gazu w krótkim czasie zwiększyła się o około 50 proc. W efekcie część suszarni i skupów ograniczyła przyjmowanie mokrej kukurydzy. Pojawiały się również komunikaty o zakończeniu zakupów, mimo że na początku listopada zbiory kukurydzy ziarnowej były dopiero na półmetku. Na początku listopada średnie ceny skupu kukurydzy wynosiły około 935 zł/t za ziarno suche i 630 zł/t za mokre. W kolejnych dniach obniżyły się.

Krajowe zakłady potrzebują surowca

Na rynku rzepaku sytuacja jest odwrotna niż w przypadku kukurydzy. Tutaj problemem staje się mniejsza dostępność krajowego surowca. Według danych GUS powierzchnia uprawy rzepaku w 2026 r. wyniosła około 1 mln ha, czyli o 8,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Produkcję oszacowano na 3 mln t, co oznacza spadek o 17,3 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem. Aż 100 tys. ha zostało przeoranych. Mniejsza produkcja oznacza ograniczoną podaż nasion dla krajowych zakładów tłuszczowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ Polska posiada rozwinięty przemysł przetwórczy, którego funkcjonowanie wymaga regularnych dostaw surowca. Tymczasem na krajowym rynku pojawia się coraz więcej oleju rzepakowego sprowadzanego z Ukrainy. Mamy embargo na nasiona rzepaku, ale już na produkt przetworzony – nie. Według danych Komisji Europejskiej od 1 lipca do 25 października 2026 r. Polska zaimportowała 83,9 tys. t oleju rzepakowego z Ukrainy, czyli o aż 6,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Polska jest największym importer oleju rzepakowego z Ukrainy w Unii Europejskiej. To ważny problem dla krajowego rynku, bo import gotowego produktu może ograniczać zapotrzebowanie na nasiona ze strony naszych rodzimych przetwórców, co w przyszłości może odbić się na polskich rolnikach.

Odbudowa rynku ziemniaka

Rynek buraków cukrowych znajduje się też pod presją, zwłaszcza niskich cen cukru, na które wpływa m.in. konkurencja ze strony importu spoza UE. O przyszłości uprawy w Polsce coraz silniej decyduje rachunek ekonomiczny. Proponowane plantatorom stawki kontraktacyjne, przy wysokich kosztach produkcji, budzą sprzeciw i mogą skłaniać część gospodarstw do ograniczania areału. To rodzi pytania o stabilność dostaw do krajowych cukrowni.

Rynek ziemniaka próbuje z kolei odbudować się po trudnym sezonie 2025. W 2026 r. pojawiły się oznaki poprawy, jednak wahania koniunktury i poszukiwanie pewnych odbiorców pozostają wyzwaniami dla producentów. Większe możliwości krajowego przetwórstwa mogłyby ułatwić zagospodarowanie plonów i zapewnić gospodarstwom stabilniejszy zbyt. Znaczenie mają też jakość bulw i wymogi fitosanitarne w eksporcie. Część producentów ziemniaków poszukuje alternatywnych kanałów sprzedaży, w tym bezpośrednio z gospodarstwa, aby zwiększyć opłacalność produkcji i ograniczyć zależność od pośredników.

Cyfrowa rewolucja w polskich gospodarstwach nabiera tempa

Rozwój rolnictwa precyzyjnego jest szczególnie istotny w warunkach wysokich kosztów produkcji. Precyzyjne prowadzenie maszyn może ograniczać nakładanie się przejazdów, a odpowiednie dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin pozwala lepiej kontrolować zużycie środków produkcji, co niewątpliwie wiąże się z aspektem środowiskowym. Do tego dochodzą technologie umożliwiające zdalny transfer danych – do maszyn i z maszyn pracujących na polach do komputera zarządcy gospodarstwa. To wszystko umożliwiają nowoczesne technologie cyfrowe: prowadzenie maszyn z wykorzystaniem GPS, mapy zasobności gleb i stanu wegetacji roślin – generowane w dużej części dzięki monitoringowi setelitarnemu i dronom.

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w naborze programu Rolnictwo 4.0 przeprowadzonym w 2023 r. rolnicy złożyli ponad 10,3 tys. wniosków o wsparcie na zakup sprzętu na łączną kwotę około 1,57 mld zł. Według stanu na 7 lutego 2025 r. podpisano około 6,3 tys. umów o wartości przekraczającej miliard złotych.